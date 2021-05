Arrivano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle nuove puntate che si avviano al finale di stagione, previsto per fine maggio. La sesta stagione è già stata confermata, ma sono ancora tante le risposte che i telespettatori attendono su diverse storie aperte e piene di interrogativi. Marcello è in carcere, dopo la sua scelta coraggiosa di costituirsi. Nonostante Salvatore e Armando abbiano messo a puntino un piano perfetto per far perdere le sue tracce, il giovane Bergamini ha deciso di consegnarsi alla giustizia. Ludovica non lo lascia solo e pensa a un modo per liberarlo dalla prigione.

Il loro amore è sempre più forte.

Intanto, Dante si prepara a lasciare Milano. La sua storia con Marta non ha più ragione di esistere, anche se la contessa Adelaide aveva sognato un finale diverso. Ma sarà davvero finita? A quanto pare no, visto che di mezzo c'è ancora la faccenda Ravasi che, possibilità da non escludere, potrebbe avere degli incastri proprio con Romagnoli. Cresce invece la complicità tra Armando e Gloria, con grande dispiacere di Agnese.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Ludovica ha un piano

Nelle nuove puntate, Rocco (Giancarlo Commare) fa una gara strepitosa in bicicletta e vince anche grazie all'aiuto di Nino, l'aspirante seminarista che ha conquistato Dora. Le capacità del ragazzo vengono notate dal direttore di gara, che pensa a una proposta molto importante da fargli.

Intanto la coraggiosa Ludovica (Giulia Arena) combatte per il suo amore. Anche se Marcello (Pietro Masotti) è in carcere, non si arrenderà. Ha in mente un piano per farlo uscire di prigione e racconta tutto ad Armando e Salvatore (Emanuel Caserio). Qualcuno però, inizierà a tramare alle sue spalle.

Agnese gelosa per Armando

Marta (Gloria Radulescu) ha deciso di salvare il suo matrimonio con Vittorio (Alessandro Tersigni).

Dante (Luca Bastianello) non ha altra scelta che preparare i bagagli e lasciare Milano con il cuore e l'orgoglio a pezzi. La bella Guarnieri però riceve una chiamata che mette ancora una volta in discussione ogni cosa. A quanto pare, qualcuno vuole che torni negli Stati Uniti per prendere parte a un importante progetto lavorativo.

Marta non ne parla con nessuno, destabilizzata da quanto sentito durante la telefonata.

Armando (Pietro Genuardi) e Gloria (Lara Komar) si sono avvicinati molto, tra confidenze e confessioni sul proprio passato. La loro evidente complicità comincia a pesare ad Agnese (Antonella Attili), certa che tra i due ci sia qualcosa di più della semplice stima. La signora Amato si strugge di gelosia, senza sapere che il buon Ferraris la ama come il primo giorno.