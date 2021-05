La stilista Gabriella Rossi è stata una delle grandi protagoniste della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore. La giovane è stata a lungo al centro di un triangolo amoroso e dopo essersi sposata è diventata il simbolo della donna che non è solo una moglie e una futura madre, è anche la carta vincente del grande magazzino milanese e diventa la stilista dell'anno. Il personaggio della giovane donna in carriera ha conquistato dunque un ruolo centrale in alcune dinamiche importanti della fiction e Tv Soap ha intervistato l'interprete Ilaria Rossi per sapere cosa bisogna aspettarsi da Gabriella prima della pausa estiva.

L'attrice ha anticipato: "Nel finale si fa valere" e ha ammesso "Non ha dimenticato Salvatore"

Ilaria Rossi sul finale de Il Paradiso delle signore anticipa: 'Gabriella si fa valere'

Gli sceneggiatori de Il Paradiso delle signore hanno deciso di investire molto sul personaggio di Gabriella che ha conquistato sempre più spazio nella soap. Nella quinta stagione attualmente in onda la stilista è stata al centro di alcune dinamiche rilevanti. È una giovane donna che sta avendo un grande successo nel mondo del lavoro e continua ad essere, nelle puntate attualmente in onda su Rai 1, "mentalmente" divisa tra l'uomo che ha sposato, Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), e il suo primo amore Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

Nell'intervista l'attrice Ilaria Rossi, dopo aver anticipato: "Gabriella si farà valere nel finale di stagione", ha parlato a lungo del suo personaggio sia per quanto riguarda l'aspetto sentimentale che quello professionale.

'Gabriella è un'arrivista in campo lavorativo' ammette Ilaria Rossi de Il Paradiso delle signore

L'interprete toscana ha descritto la stilista come una giovane che ha avuto un'evoluzione ed è riuscita ad imporsi nel mondo del lavoro degli anni sessanta, dunque in un contesto storico in cui difficilmente la donna riusciva ad arrivare in cima.

Secondo l'attrice, Gabriella porta avanti un messaggio importante ne Il Paradiso delle signore, perché rappresenta una professionista che viaggia e importa in Italia le novità che ha visto all'estero. Gabriella porta con sé una ventata di avanguardia nel grande magazzino che, proprio con i suoi abiti, fa un salto di qualità.

"È un'arrivista in senso buono, sembra ingenua ma invece è furba dal punto di vista lavorativo", ha ammesso l'attrice che dà il volto alla stilista sin dalla prima stagione daily. Sotto il punto di vista personale, per Ilaria Rossi "Gabriella non è maliziosa o cattiva, fa quello che crede seguendo il cuore".

Il percorso evolutivo di Gabriella ne Il Paradiso delle signore è per Ilaria Rossi 'una forte escalation'

Nella quinta stagione de Il Paradiso delle signore Gabriella Rossi ha avuto un percorso evolutivo che la sua interprete non si aspettava. Sempre nel corso dell'intervista, Ilaria Rossi ha dichiarato: "Inizialmente affronta le sfide con una sensazione di panico, ma poi ha sempre un'intuizione giusta su ciò che disegna".

Il cambiamento del personaggio, da Venere a stilista affermata, è stato importante per l'attrice che ha definito come "una forte escalation". Dal punto di vista sentimentale, l'interprete toscana ha ammesso che il suo personaggio non ha mai dimenticato l'ex Salvatore e lei non riesce a fare a meno della complicità e del legame che ha con il barista. "Salvatore è sempre dietro l'angolo" ha ammesso l'attrice. Infine, alla domanda su chi pensa sia l'uomo giusto per Gabriella, Ilaria Rossi ha risposto: "Secondo me né Cosimo, né Salvatore perchè entrambi mettono sempre la loro gelosia davanti a tutto. Gabriella è forte anche da sola. Vorrei vederla partire oppure diventare la proprietaria di un atelier".