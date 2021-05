Lunedì 17 maggio, a Il Paradiso delle signore inizia la penultima settimana di programmazione con una puntata molto emozionante per Rocco che dopo la vittoria della gara sarà avvicinato da un importante direttore sportivo. Dante si preparerà a lasciare Milano, ma prima deciderà di affrontare ancora una volta Vittorio, mentre Marta riceverà una telefonata inattesa. Nel frattempo Agnese noterà il legame che si è creato tra Gloria e Armando e questo la farà ingelosire, anche se non ne avrà motivo. Infine, Ludovica confiderà a Salvatore di avere un piano per aiutare Marcello, mentre il negozio di Vittorio attirerà l'attenzione dei passanti.

L'idea di Marta sarà vincente per il negozio: spoiler 17 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 17 maggio raccontano che, nonostante il rapporto altalenante tra Marta e Vittorio, il negozio gode di ottima salute. L'idea di creare una vetrine vivente con una modella-manichino si rivelerà geniale e attirerà l'attenzione di molti passanti, proprio come i pubblicitari speravano. Per Dante, invece, arriverà il momento di partire per l'America e affronterà per l'ultima volta Vittorio. Per Marta, intanto, arriverà una telefonata del tutto inaspettata dagli Stati Uniti che potrebbe rimettere in discussione la sua vita.

Nel frattempo, per Rocco sarà un momento molto felice, sia dal punto di vista sentimentale grazie al fidanzamento con Maria, sia dal lato professionale.

Il giovane, infatti, riuscirà a vincere la gara di ciclismo, anche grazie all'aiuto generoso di Nino e questo gli darà una grande opportunità. Rocco sarà avvicinato dal direttore sportivo di un'importante squadra ciclistica professionale e per il suo futuro potrebbe essere un incontro fondamentale.

Agnese sarà gelosa di Armando e Gloria: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 17 maggio rivelano che nella puntata di lunedì emergerà la grande amicizia tra Gloria e Armando. I due colleghi hanno condiviso tante cose dall'arrivo della donna a Milano, a partire dalla scoperta del responsabile della truffa della contraffazione.

Con il passare del tempo, Ferraris è sempre stato accanto alla donna e le sarà ancora più vicino quando lei gli confiderà di avere una figlia e di essere partita per Milano solo per ritrovarla. Il legame tra i due amici non passerà inosservato ad Agnese che non potrà fare a meno di essere gelosa, ricordando quando era lei l'unica attenzione del magazziniere. La madre di Salvatore, tuttavia, ignorerà che tra Armando e Gloria c'è solo una grande amicizia e nessun rapporto sentimentale.

Nel frattempo, Ludovica non riuscirà a rassegnarsi al destino e non avrà nessuna intenzione di accettare l'idea che Marcello trascorrerà molto tempo in carcere. La signorina Brancia parlerà con Salvatore e Armando, mostrando tutta la sua determinazione a trovare una soluzione e parlerà con i due amici del suo piano per liberare Barbieri.