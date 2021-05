Continua su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con inizio fissato alle ore 15:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a venerdì 21 maggio, Ludovica grazie anche all'avvocato Finzi riuscirà a far uscire di carcere Marcello. Inoltre Marta riceverà una proposta di lavoro in America e Vittorio la inviterà a prendere una decisione, mentre Rocco inizierà ad allenarsi in vista del giro d'Italia.

Marta riceve una chiamata di lavoro dalla Sterling

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 17 maggio, Rocco dopo avere vinto una gara sarà contattato da un direttore sportivo di una squadra ciclistica professionista.

Agnese si accorgerà della vicinanza tra Armando e Gloria e sarà gelosa, ma la realtà sarà diversa. Intanto Ludovica racconterà a Salvo e Armando il piano per fare uscire Marcello dal carcere, mentre Dante prima di tornare in America è intenzionato a parlare con Vittorio. Marta invece riceverà una chiamata dagli Stati Uniti.

Nell'episodio di martedì 18 maggio, Giuseppe cercherà a far ragionare Rocco, invitandolo a non esaltarsi troppo. Il giovane però informerà Maria e Armando dell'incontro avuto con il direttore sportivo. Nel frattempo Fiorenza nutrirà qualche sospetto sui ripetuti incontri avvenuti tra l'avvocato Finzi e Ludovica, che è pronta a testimoniare per scagionare Marcello dalla accuse.

In tutto questo Gabriella sarà dubbiosa se trasferirsi a Parigi o restare a lavorare al Paradiso. Marta inoltre sarà in difficoltà, perchè non saprà come raccontare al marito dell'offerta ricevuta dalla Sterling.

Marcello dice a Ludovica di dimenticarlo

Secondo le anticipazioni di mercoledì 19 maggio, Rocco con il denaro ricavato dalla vincita vorrebbe regalare un anello di fidanzamento a Maria.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Barbieri intanto scriverà una lettera indirizzata a Ludovica e le suggerirà di dimenticarlo, mentre Fiorenza proseguirà le sue indagini sulla giovane Brancia. In tutto questo Marta rivelerà a Umberto e Adelaide di essere in difficoltà, perchè non ha la forza di dire a Vittorio della proposta ricevuta e che potrebbe partire.

Nella puntata di giovedì 20 maggio, Rocco e Maria si ameranno sempre di più, con il ragazzo che si allenerà in vista del giro d'Italia.

Umberto e Adelaide non sapranno come far coniugare a Marta i suoi impegni professionali e quelli di moglie con il Conti. Quest'ultimo noterà che lei gli ha mentito. Inoltre Ludovica sarà contattata da Finzi e andrà via dal circolo, ma non si accorgerà di essere seguita da Fiorenza, che apprenderà del legame tra Brancia e Barbieri.

Vittorio dice a Marta di prendere una decisione

In base agli spoiler di venerdì 21 maggio, Marta parlerà con il padre e sarà sempre più convinta di non poter recuperare il suo matrimonio. Vittorio la affronterà e le dirà di prendere una decisione. Intanto Maria verrà a conoscenza che il padre vuole che torni in Sicilia una volta sposata, mentre Ludovica riuscirà a far uscire Marcello di prigione.

In sartoria ci sarà grande turbamento dopo che Gloria prenderà una telefonata indirizzata a Stefania. Infine Cosimo sarà disposto a tutto pur di convincere la moglie ad andare a Parigi con lui e la madre, a tal fine predisporrà un incontro tra Gabriella e il suo amico Defois.