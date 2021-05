Manca veramente poco al gran finale de Il Paradiso delle signore 5, la popolare soap di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55. La quinta stagione della fiction daily tornerà in onda con le puntate inedite a settembre. Molto probabilmente, nell'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, alcune questioni rimarranno in sospeso e saranno sviluppate nella prossima stagione. Altre, invece, potrebbero risolversi con una conclusione inaspettata. Una di queste potrebbe essere la crisi tra Marta e Vittorio.

A tal proposito, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv, Alessandro Tersigni ha anticipato: "Un finale che il pubblico non si aspetta"

Come finirà il matrimonio dei Conti ne Il Paradiso delle signore, Tersigni anticipa: 'Lo scopriremo negli ultimi episodi'

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda nelle prossime settimane rivelano che il matrimonio tra Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà sempre più in crisi. In molti si chiedono come andrà a finire e cosa bisognerà aspettarsi dal finale di stagione che andrà in onda a fine maggio. L'interprete di Vittorio Conti ha affrontato l'argomento in un'intervista riflettendo sui motivi che hanno spinto i coniugi Conti a non essere fedeli.

"Lui ha tradito Marta con Beatrice, lei con Dante Romagnoli. Se un uomo tradisce si dice lo faccia per attrazione fisica, se invece lo fa la donna vuol dire che l'amore finisce". Secondo il ragionamento dell'attore, dunque, Marta avrebbe tradito perché non c'è più il sentimento che la legava al marito. Sarà così? Tersigni ha anticipato che i telespettatori lo scopriranno "negli ultimi episodi" e aggiunge: "Con un finale inaspettato".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La soap Il Paradiso delle signore raggiunge il traguardo delle 500 puntate: Tersigni ringrazia i fan

Per una soap che alla terza stagione (la prima in formato daily) rischiava la chiusura, tagliare il traguardo delle 500 puntate è una grande soddisfazione soprattutto per il cast e gli autori. Tra qualche giorno, infatti, Il Paradiso delle Signore potrà festeggiare questo importante risultato grazie ai numerosi telespettatori della soap.

Sempre durante l'intervista, Alessandro Tersigni ha voluto ringraziare i fan del Paradiso che hanno fatto sì che la soap proseguisse. Al momento la produzione della popolare fiction sarà in pausa fino all'inizio delle riprese della sesta stagione, recentemente confermata anche dall'interprete di Vittorio Conti. Stando alle notizie diffuse in rete, pare non manchi molto alla ripartenza delle riprese delle nuove puntate attualmente in fase di scrittura.

Alessandro Tersigni ricorda la scena più difficile e quella più emozionante de Il Paradiso delle signore

Parlando del traguardo delle 500 puntate, Alessandro Tersigni ha svelato qual è stata la scena più difficile da girare. Stando alle rivelazioni dell'attore, non è stato facile recitare la scena ambientata all'obitorio, dove Vittorio ha dovuto recarsi per riconoscere se un corpo ritrovato fosse dell'ex fidanzata Andreina.

Pare sia stato difficile per Tersigni calarsi nei panni di chi sta per scoprire di aver perso una persona a lui molto cara. Invece, la scena che gli ha fatto provare più emozioni è stata quella del matrimonio tra Conti e Marta. L'attore, a tal proposito, ha confessato: "Avevo il battito accelerato come capita a chi si sposa veramente". Infine, nel corso dell'intervista, l'attore ha rivelato di aver instaurato un forte legame con il collega Giorgio Lupano, interprete di Luciano Cattaneo. Stando al racconto di Tersigni, prima dell'uscita del personaggio dal cast della soap, pare che i due si supportassero a vicenda durante le riprese.