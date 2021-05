Il Paradiso delle Signore prosegue la sua marcia trionfante su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che le trame delle nuove puntate in onda dal 17 al 21 maggio 2021, si preannunciano dense di nuove sorprese e colpi di scena clamorosi. Occhi puntati in primis su Marta e Vittorio: per i due coniugi, infatti, arriverà la resa dei conti finale e dovranno capire come far evolvere il loro matrimonio. L'amore tra Maria e Rocco, invece, andrà a gonfie vele mentre Ludovica non saprà di essere nel mirino di Fiorenza.

Marta e Vittorio ai ferri corti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 maggio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore al 21 maggio 2021 rivelano che Marta riceverà una proposta di lavoro dalla Sterling, i quali le chiederanno di tornare di nuovo in America.

Una richiesta che lascerà di stucco la donna, la quale preferirà non dire nulla a suo marito e si confiderà solo con suo padre Umberto e con la zia Adelaide.

Ma Vittorio, per pura casualità, scoprirà lo stesso tutto e resterà amareggiato dal fatto che Marta gli abbia mentito per l'ennesima volta. Sta di fatto che questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso e per i due coniugi arriverà il momento della resa dei conti.

Vittorio mette sua moglie di fronte a una scelta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, infatti, rivelano che Vittorio dopo aver scoperto che c'è la possibilità che Marta torni di nuovo in America (dove nel frattempo è appena rientrato anche Dante Romagnoli) metterà la donna di fronte a una scelta da prendere.

Questa volta, infatti, Vittorio apparirà fortemente intransigente e chiederà a sua moglie di essere limpida e sincera: quale sarà a questo punto la decisione di Marta? Accetterà o no di tornare in America e quindi di rimettere in stand by il suo matrimonio con Conti?

Maria e Rocco felici insieme

Occhi puntati anche su Rocco e Maria: dopo aver annunciato in famiglia il loro fidanzamento, tutto sembrerà procedere per il verso giusto.

Rocco riceverà delle soddisfazioni anche dal punto di vista sportivo, dato che il direttore sportivo lo convocherà per un allenamento insieme agli altri membri della squadra in vista dell'inizio del Giro d'Italia.

Inoltre le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 maggio 2021, rivelano che Fiorenza deciderà di far luce sul passato di Ludovica e, proprio per questo motivo, comincerà a indagare sulla ragazza con la speranza di poter entrare in possesso di informazioni scottanti.

Fiorenza scopre la verità su Ludovica e Marcello: trame Il Paradiso delle signore al 21 maggio

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Ludovica riceverà una nuova comunicazione da parte dell'avvocato e, senza pensarci due volte, lascerà subito il Circolo.

La giovane Brancia, però, ignorerà il fatto che in quel suo spostamento è stata seguita da Fiorenza: in questo modo, quindi, la donna scoprirà tutta la verità sul rapporto che c'è tra Ludovica e Marcello.