Grandi colpi di scena accadranno a Il Paradiso delle Signore, nel corso delle puntate in onda dal 24 al 28 maggio sui teleschermi di Rai 1. Le trame della soap opera raccontano che Rocco Amato sarà deciso a recarsi in Sicilia per avere un confronto con il padre della sua fidanzata, Maria Puglisi dopo aver scoperto del suo ultimatum.

Il Paradiso delle signore, puntate 24-28 maggio: Maria tormentata dall'ultimatum del padre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, riguardanti le puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 maggio su Rai 1, rivelano che Marta apparirà molto indecisa sull'accettare o meno l'offerta ricevuta dalla Sterling.

Rocco, invece, sarà molto sereno sia per il futuro roseo con Maria, che per la svolta della sua carriera da ciclista professionista. Puglisi, invece, sarà tormentata dopo aver ricevuto dal padre un ultimatum: quest'ultimo acconsentirebbe le sue nozze con Rocco a patto che i due, da marito e moglie, ritornino a vivere in Sicilia.

Cosimo cercherà di convincere Gabriella a trasferirsi con lui a Parigi per lavorare alla corte del suo mentore Defois. La stilista apparirà molto indecisa, in quanto non se la sentirà di lasciare il grande magazzino di Vittorio.

Marcello, intanto, tornerà a essere un uomo libero e potrà vivere un amore alla luce del sole con Ludovica. Gloria temerà che il padre di Stefania possa trasferirsi a Milano.

Fiorenza trama alle spalle di Ludovica

Nelle puntate dal 24 al 28 maggio de Il Paradiso, Marta comunicherà ad Adelaide e Umberto di aver deciso di accettare l'offerta di Sterling. A tal proposito il signor Guarnieri regalerà alla figlia il biglietto per New York. In seguito Marta comunicherà a Vittorio la sua scelta riguardante le loro nozze.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Maria chiederà a Giuseppe di parlare con suo padre in Sicilia, per convincerlo a non essere irremovibile con le sue richieste. Quello che la ragazza non saprà è che è proprio il signor Amato a tramare alle spalle di Rocco, dopo il patto stipulato con il padre di Maria.

Fiorenza, invece, continuerà a tramare alle spalle di Ludovica.

Marcello, invece, consiglierà a quest'ultima di vivere alla luce del sole la loro relazione. Rocco deciderà di fare di testa sua dopo aver saputo delle assurde richieste del padre di Maria.

Rocco pronto a recarsi in Sicilia per affrontare il suocero

Gabriella, invece, chiederà più tempo a Cosimo per decidere se vivere o meno a Parigi. Intanto Armando e Beatrice la informeranno della rottura definitiva tra Marta e Vittorio.

Fiorenza continuerà a tramare contro Marcello e Ludovica, facendoli spiare da un giornalista di gossip. Fortunatamente il piano verrà scoperto dalla coppia, Marcello costringerà Fiorenza a rinunciare al suo piano e finalmente i due saranno liberi di vivere il loro amore. Cosimo informerà la madre che il loro trasferimento a Parigi è imminente.

Marta, invece, organizzerà un pranzo in famiglia in occasione della sua partenza per gli Stati Uniti. Prima di partire la donna si aggirerà tra i reparti del grande magazzino, imbattendosi all'improvviso in Vittorio. Qui i due trascorreranno una notte di passione prima di dirsi addio.

Rocco, intanto, deciderà di partire per la Sicilia per affrontare il suocero, ma verrà fermato da Maria e Nino. Infine Giuseppe riceverà una lettera compromettente dalla Germania, che terrà nascosta ad Agnese.