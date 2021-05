Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Mercoledì 5 maggio 2021 andrà in onda, su Rai 1, una nuova puntata e gli spoiler da poco diffusi confermano che non mancheranno i colpi di scena. Il commendatore si recherà da Vittorio per cercare di convincerlo a chiarire con Marta. Il dottor Conti così accetterà di lavorare con la moglie e Dante al progetto richiesto dalla Sterling. Intanto Ludovica scoprirà che molto presto Marcello verrà arrestato. Il ragazzo nel frattempo studierà una strategia per sfuggire all'arresto e verrà aiutato da Armando.

Rocco invece chiederà aiuto a Irene, Anna e Stefania per organizzare una cenetta romantica a Maria. Lo scopo del magazziniere sarà quello di conquistare la ragazza.

Guarnieri incoraggia Vittorio a tornare con la figlia

Nel corso del centoquarantatreesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 5 maggio 2021, il giovane Barbieri sarà molto preoccupato per il suo futuro. Marcello saprà benissimo che molto presto verrà arrestato per colpa del Mantovano e per questo motivo prenderà una drastica decisione. Secondo il barman questa scelta sarà l'unica soluzione per scampare alla giustizia. A sostenere il ragazzo sarà il signor Ferraris, il quale lo ha sempre protetto e consigliato come un figlio.

Nel frattempo Umberto cercherà di incoraggiare Vittorio a non mollare la presa con Marta. Il commendatore non sopporterà l'idea che la figlia possa separarsi dal consorte, persona di cui ha molta stima e fiducia.

Vittorio accetta di lavorare con Marta

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 5 maggio, rivelano nel dettaglio che Vittorio, incoraggiato dalle parole del suocero, cercherà di salvare il suo matrimonio.

Il direttore dell'atelier approfitterà del fatto di dover parlare del filmato richiesto dalla Sterling, per riavvicinarsi alla moglie. Vittorio accetterà di collaborare insieme a Marta e Romagnoli, per il progetto americano. L'uomo lo farà per il bene del Paradiso, che ha portato avanti con grande sacrificio e determinazione.

Nel frattempo la contessina Brancia scoprirà dal suo amico avvocato, la verità su Marcello. Il giovane Barbieri sarà nei guai e verrà presto trasferito in prigione. Nonostante il suo rammarico, la ragazza proverà a non dire la verità al suo amato, che nel frattempo avrà progettato il suo piano per sfuggire alla galera. Intanto al grande magazzino, Irene, Anna e Stefania cercheranno di aiutare Rocco a organizzare una cena romantica per la signorina Puglisi. Purtroppo però le cose non andranno come previsto, la serata si rivelerà un disastro.