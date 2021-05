Le anticipazioni della famosa soap opera milanese Il Paradiso delle Signore riservano diverse sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 maggio su Rai 1, Maria deciderà di chiudere ogni rapporto con Irene. Quest'ultima noterà il cambiamento della donna nei suoi confronti e non riuscirà a capire il motivo. Nel frattempo Vittorio Conti soffrirà molto per la situazione venutasi a creare tra lui e Marta, ma cercherà di non pensarci, poi l'uomo deciderà di lavorare al fianco della donna e di Dante, ma prenderà questa decisione soltanto per il bene del grande magazzino.

Successivamente Cosimo sarà desideroso di trovare le prove utili per inchiodare Umberto Guarnieri, così andrà a incontrare Gallo. Poi Bergamini avrà alcuni problemi con sua moglie Gabriella, poiché la donna si sentirà mortificata, soprattutto a causa delle tante ossessioni di suo marito.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Maria si allontana da Irene

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Maria deciderà di allontanarsi da Irene e non le rivolgerà più la parola, ma non le dirà di essere a conoscenza del bacio scambiato tra lei e Rocco. Irene, però, essendo ignara dei pensieri di Maria non riuscirà a comprendere il suo comportamento tanto ostile, così deciderà di chiederle spiegazioni.

Vittorio, intanto, farà di tutto per non pensare alla dolorosa rottura avvenuta tra lui e Marta. Successivamente Maria deciderà di affrontare Irene una volta per tutte, mentre Rocco si farà coraggio e chiederà alla donna dei consigli utili, per conquistare la giovane e bella siciliana.

Marcello vuole sfuggire alla giustizia

Marcello sarà parecchio angosciato, così penserà a una soluzione piuttosto drastica per sfuggire alla giustizia e le sue idee saranno appoggiate anche da Armando.

Frattanto Vittorio Conti deciderà di lavorare al fianco di Marta e di Dante, esclusivamente per il bene del Paradiso. Rocco, invece, organizzerà per Maria una bella cena romantica, ma la serata deluderà completamente le grandi aspettative dell'uomo. In seguito Cosimo incontrerà Gallo, per avere le prove utili a inchiodare Umberto, mentre Dante giocherà sporco e porterà la situazione in favore di Guarnieri.

Marcello e Ludovica, intanto, saranno sempre più uniti e penseranno al loro futuro insieme.

Gabriella e Cosimo ai ferri corri

Marcello sarà colto da una forte depressione e sarà desideroso di lasciare Milano il prima possibile. Infine, Gabriella e Cosimo Bergamini saranno ormai ai ferri corti: la stilista non riuscirà a comprendere le ossessioni di suo marito e si sentirà assai maltrattata dall'uomo.