Si complica la situazione di Sally in Beautiful, le anticipazioni delle prossime puntate lo confermano. Katie ha informato Bill e Wyatt, che ne sono rimasti sconvolti. Entrambi però non capiscono come mai non stia lottando per trovare una terapia alternativa, visto il suo carattere combattivo. Negli episodi di maggio Flo farà promettere a Wyatt di compiere un gesto nei confronti di Sally finalizzato a rendere più sopportabili i giorni che le restano: dovrà farle credere di essere ancora innamorato di lei. Le cose però, non andranno come previsto per via di una inaspettata scoperta.

Bill sospetta di Flo, le nuove anticipazioni Beautiful

Alla Spencer Publications, Katie e Flo discuteranno in merito alla situazione che sta vivendo la povera Sally. Katie si complimenterà con la giovane, ammettendo di essere stupita dalla sua generosità. Proprio in quel momento entrerà nella stanza Bill, che verrà così a conoscenza del piano di Flo e Wyatt; al contrario della moglie, non sarà affatto d'accordo.

A prendere la parola sarà Flo, spiegandogli che Sally sta morendo e vuole che si senta amata. Bill avrà notevoli dubbi sulla sua buona fede, visti i precedenti. Flo è infatti stata capace di strappare Beth dalle braccia di Hope e farle credere che fosse morta, occultando una verità terribile.

Katie invece sarà decisamente più clemente, orami certa del cambiamento di Flo.

Sally si sente presa in giro da Wyatt

Nella casa sulla spiaggia, Wyatt cercherà di fare sentire Sally a suo agio, confessandole di amarla come il primo giorno e invocando il suo perdono: "Condividi la tua vita con me". La giovane Spectra però avrà qualche dubbio, visto che solo qualche settimana fa l'aveva lasciata convinto di stare con Flo.

La domanda spiazzante di Sally farà vacillare Wyatt: "Perché adesso?". Il giovane Spencer proverà a cambiare discorso, continuando a rassicurarla sul fatto di essersi reso conto troppo tardi di amarla. Flo è stato solo un capriccio, e per questo ha perso la donna che voleva sposare.

Katie e Bill temono che Sally possa prendere una decisione avventata

Sally, ignara del fatto che Wyatt sappia della sua malattia, acconsentirà a vivere con lui. Una volta rientrata alla Forrester Creations, avrà modo invece di confrontarsi con Katie, che la esorterà a essere sincera con Spencer Junior in merito alla sua malattia.

Sia Bill che Katie continueranno a cercare altri medici disposti a valutare le condizioni di Sally, angosciati dalla possibilità che possa lasciare Los Angeles per non far pesare a nessuno la sua difficile e terribile condizione. La giovane Spectra non darà loro ascolto, ormai rassegnata a vivere gli ultimi giorni accanto a Wyatt. Presto, gli eventi prenderanno una svolta decisamente inaspettata.