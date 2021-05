Mercoledì 12 maggio, su Mediasetplay, è andato in onda un nuovo appuntamento de "Il punto Z". Nel format condotto da Tommaso Zorzi, sono intervenuti numerosi ospiti tra cui Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La coppia ha parlato di vari argomenti, tra cui la polemica che li ha investiti sui troppi rapporti intimi. A detta di Paragoni, nel 2021 alcuni argomenti non possono essere ancora considerati un tabù.

La versione di Natalia

Di recente, la coppia è stata protagonista di una polemica: Natalia, su Instagram, aveva spiegato di essersi dovuta rivolgere ad un medico per via dei troppi rapporti con il suo compagno.

Intervenuta a "Il punto Z", la diretta interessata è tornata a trattare l'argomento: "Da quanto non ci facciamo le coccole? Da ieri". Successivamente, Paragoni ha espresso il suo punto di vista: "Parlare di rapporti intimi nel 2021 fa ancora scalpore". L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha spiegato che nessuno ne parla perché ha paura di essere additata come una poco di buono.

Natalia ha affermato di avere sempre parlato di tutto, perché non c'è nulla di male. D'altronde, la ragazza di Zelletta ha precisato di avere avuto dei rapporti intimi con il suo uomo: "Non c'era malizia, è una cosa normalissima".

Il commento di Zelletta

Considerata la polemica che ha coinvolto la coppia, Zorzi ha chiesto ad Andrea Zelletta come reagisce quando la sua fidanzata viene attaccata sui social.

Il diretto interessato ha precisato che dipende dal tipo di insulto che ricevere: in alcuni casi lascia correre, mentre in altri scende in campo per difendere la sua Natalia.

Il 26enne, parlando dell'esperienza al Grande Fratello Vip, ha confidato che se fosse arrivato al reality show single avrebbe corteggiato Elisabetta Gregoraci.

Per quanto riguarda gli ex "vipponi" con cui è rimasto in contatto, Andrea ha fatto il nome di Elisabetta, Stefania, Zenga, Enock e Francesco. Il diretto interessato ha spiegato di non avere menzionato Pierpaolo Pretelli perché entrambi hanno numerosi impegni di lavoro che non gli consentono di restare in contatto. Tuttavia, Zelletta ha dichiarato di essere disponibile ad incontrare il suo amico Pierpaolo.

La favola di Andrea e Natalia

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti a Uomini e Donne: lei in veste di corteggiatrice e lui tronista. In principio, Natalia frequentava Ivan Gonzalez, ma in un secondo momento decise di corteggiare il modello pugliese. Terminato il dating show di Canale 5, la coppia è diventata inseparabile: i due fidanzati si sono allontanati solamente quando il 26enne ha preso parte al Grande Fratello Vip.

La lontananza sembra avere unito ancora di più la coppia: Natalia e Andrea sognano di diventare genitori e convolare a nozze.