Tanti colpi di scena accadranno nelle ultime puntate de Il Segreto in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato provenienti dalla Spagna svelano che Rosa Solozabal organizzerà una diabolica vendetta contro suo marito. Ebbene sì, la perfida figlia di Ignacio farà in modo che Adolfo De Los Vivos venga incolpato della morte di Ramon.

Il segreto spoiler: Rosa medita un piano per far arrestare il marito

Le anticipazioni de Il segreto riguardanti le ultime puntate trasmesse a breve sui teleschermi italiani narrano che Rosa metterà in piedi un piano diabolico per far arrestare il marito Adolfo, reo di aver preferito la sua sorella maggiore.

Tutto prenderà inizio quando Marta scoprirà che la madre ha ucciso Ramon.

Dopodiché, tutti i membri della famiglia Solozabal si raduneranno per occultare il cadavere del giovane. In questa circostanza, Adolfo avrà un confronto con Marta, in cui le confiderà di essersi pentito per non aver lottato abbastanza per il loro amore. La sorella di Carolina, a questo punto, gli suggerirà di pensare al figlio che attende da Rosa, la quale inizierà a pensare una vendetta contro il marito dopo aver spiato la conversazione. Per questo motivo, la secondogenita delle Solozabal si procurerà il punteruolo con il quale Begona aveva ucciso il genero, reo di aver picchiato e provocato l'aborto di Marta.

Adolfo accusato della morte di Ramon

Nelle ultime puntate dello sceneggiato iberico Rosa nasconderà l'oggetto del delitto nella giacca di Adolfo, per poi inviare una lettera in forma anonima al comando della guardia civile per indicare il luogo dove si trova il corpo di Ramon. Inoltre, la secondogenita delle Solozabal fornirà altri dettagli per far arrestare il colpevole, tanto da invitare il capitano Huertas a perlustrare tra le cose del fratello di Tomas.

Ed ecco che l'uomo di legge ritroverà senza fatica sia il cadavere di Ramon che l'arma del delitto. Per questo motivo, egli si troverà costretto a diramare un mandato di cattura nei confronti di Adolfo. Una decisione, che lascerà senza parole Begona e Ignacio.

Begona capisce che dietro alla segnalazione c'è lo zampino della figlia

Intanto, Marta avvertirà Adolfo, pregandolo di nascondersi finché non sarà chiarita la sua posizione sulla morte di Ramon. Begona, invece, capirà che l'artefice della segnalazione non è altro che sua figlia Rosa. Alla fine, la moglie di Ignacio deciderà di vederci più chiaro, tanto da esigere un chiarimento della sua secondogenita. In questo frangente, la giovane confesserà di non essere incinta e di aver mentito per costringere il fratello di Tomas a sposarla. Insomma, la rete di bugie della moglie di Adolfo si sgretolerà in vista dell'ultima puntata ambientata a Puente Viejo.