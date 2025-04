Zelis sarà arrestata per aver tolto la vita a Behram nelle prossime puntate di Tradimento e per Iknur sarà un grande dolore separarsi da sua figlia.

Le anticipazioni rivelano che si scoprirà il piano di Zelis per far fuori Behram e far ricadere la colpa su Oylum. Mualla e i suoi uomini saranno sul punto di far pagare con la vita il grave reato a Zelis, ma Ilknur supplicherà la signora di avere pietà e la ragazza sarà consegnata alla giustizia.

Chi ha tolto la vita a Behram?

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che nelle prossime puntate Behram perderà la vita dopo un lungo periodo vissuto in stato vegetativo.

Chi sarà a ridurlo così? Presto si scoprirà che ad organizzare l'agguato contro Behram è stata Zelis che ha assoldato un sicario se eliminarlo. L'odio della ragazza nei confronti del marito di Oylum nascerà da un ricatto che lui le farà dopo averla sorpresa in albergo con un altro uomo. Zelis ruberà un diamante a Oltan e un suo collaboratore la convocherà in albergo minacciando di dire tutto al suo capo. L'uomo chiederà a Zelis di stare con lui in cambio del suo silenzio e lei cederà. Behram, tuttavia, penserà che sua cognata sia diventata una escort e la metterà alle strette: o confessa subito il tradimento a Ozan o ci penserà lui a dirgli tutto. Behram darà alla ragazza tre giorni di tempo e Zelis sarà terrorizzata all'idea di quello che potrebbe accadere.

Ozan si accorgerà del malumore della ragazza, ma Zelis peggiorerà ancora di più la situazione, inventandosi che Behram ha tentato di abusare di lei. Per liberarsi dal ricatto, a Zelis non resterà che eliminare suo cognato e studierà tutto nei minimi particolari, in modo da fare ricadere la colpa su Oylum.

Oylum accusata di aver fatto fuori Behram

Nelle prossime puntate di Tradimento, Mualla soffrirà molto per quello che è successo a suo figlio e griderà vendetta. La donna chiederà ai suoi collaboratori di indagare a fondo sul mandante dell'agguato e si arriverà a un video che incriminerà Oylum per il grave reato. Le immagini saranno inequivocabili: si vedrà Oylum che consegna il denaro al sicario.

Mualla sarà furiosa con sua nuora e la sequestrerà per rinchiuderla in un posto isolato, ma Oylum continuerà a gridare la sua innocenza fino a quando non si arriverà alla vera versione dei fatti. Si scoprirà che Oylum ha ricevuto un messaggio dal telefono di Ozan che le chiedeva di andare a saldare un suo debito. Ozan spiegherà che Zelis ha preso il suo telefono e mettendo insieme i pezzi capiranno che è stata lei ad organizzare la fine di Behram. Zelis farà perdere le sue tracce, ma in realtà si nasconderà nella camera di Ilknur che farà di tutto per proteggere sua figlia. In piena notte, Zelis proverà a fuggire dalla villa e durante un faccia a faccia con Mualla alla fine sparerà contro sua madre riducendola in fin di vita.

La fuga di Zelis proseguirà, ma avrà vita breve. Gli uomini di Mualla riusciranno ad intercettarla poco prima che lasciasse la Turchia e Ilknur implorerà la signora di risparmiare la vita a sua figlia. dopo averci riflettuto, Mualla accetterà la richiesta di Ilknur e deciderà di affidarsi alla giustizia, facendo arrestare Zelis che sarà portata in carcere. Ilknur, invece, resterà a casa di Mualla che le sarà grata per averle salvato la vita durante lo scontro con Zelis.

Zelis è una brava ragazza per tutti

Nelle puntate in onda in Italia, Zelis e Ozan si sono fidanzati e hanno comunicato alle rispettive famiglie il loro amore. Guzide non è per felice di questa unione perché non sopporta il fatto che sia la cugina di Yesim. Per il momento, Zelis appare a tutti come una bravissima ragazza e nessuno sospetta che lavora come corriere per Oltan.

Guzide ritiene che se non fosse per i suoi parenti, Zelis potrebbe essere la fidanzata perfetta per Ozan. In realtà la ragazza si rivelerà un soggetto molto pericoloso, ma Ozan se ne accorgerà quando ormai sarà davvero troppo tardi.