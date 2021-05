L'Isola dei Famosi 2021 si avvia verso le battute finali di questa edizione. Per le prossime settimane di messa in onda, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Massimiliano Rosolino, andrà incontro a un nuovo cambio programmazione. A farne le spese, sarà la doppia puntata serale.

In casa Mediaset, infatti, si è deciso di sospendere il doppio appuntamento in prime time con l'Isola dei famosi, che in queste ultime settimane non ha dato grandi risultati dal punto di vista Auditel.

Cambia la programmazione de L'Isola dei famosi 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de L'Isola dei famosi 2021 rivelano che questo venerdì 28 maggio il programma non andrà in onda su Canale 5, per lasciare spazio alla messa in onda di una puntata speciale della soap opera spagnola Il Segreto.

L'Isola, quindi, tornerà in onda direttamente lunedì 31 maggio e nella stessa settimana doveva esserci anche il secondo appuntamento settimanale, in programma venerdì 4 giugno.

Tuttavia, stando a quanto apprende Blasting News, Mediaset ha deciso di rinunciare definitivamente alla doppia puntata serale dell'Isola dei famosi e quindi anche il prossimo venerdì 4 giugno, non ci sarà spazio per il reality show condotto da Ilary Blasi in prime time.

Mediaset sospende la doppia puntata serale dell'Isola

Dopo la puntata speciale dedicata al gran finale de Il Segreto, il 4 giugno sarà trasmesso il film in prima visione assoluta The Choice - La scelta, che dovrà vedersela contro l'amichevole di calcio tra Italia e Repubblica Ceca, trasmessa in prime time su Rai 1.

L'appuntamento con l'Isola dei famosi tornerà in onda direttamente lunedì 7 giugno, con la finalissima durante la quale sarà proclamato il vincitore assoluto di questa quindicesima edizione.

A differenza degli anni precedenti, quest'anno cambierà anche il meccanismo legato alla proclamazione del trionfatore. I naufraghi finalisti, infatti, non parteciperanno alla puntata da Milano ma tutto si svolgerà in Honduras, in pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Il primo finalista ufficiale di quest'anno, che ha già conquistato l'accesso alla puntata conclusiva dell'Isola, è l'ex tronista Andrea Cerioli.

Non brillano gli ascolti de L'Isola dei famosi 2021 in prime time

E così, con la finale di lunedì 7 giugno, calerà ufficialmente il sipario su questa Isola dei famosi 2021 che non ha brillato dal punto di vista degli ascolti.

Dopo un buon esordio e una buona tenuta iniziale con oltre tre milioni di spettatori a settimana, il reality show condotto da Ilary Blasi ha perso spettatori, fino ad arrivare alla drastica media dello scorso venerdì sera di appena 2,5 milioni di fedelissimi, pari ad uno share che si è fermato sotto la soglia del 16%.

Nonostante il calo di ascolti, però, sembrerebbe che Mediaset abbia già acquistato i diritti per la messa in onda di due nuove edizioni dell'Isola, che dovrebbero andare in onda nel corso delle prossime stagioni televisive.

Resta da capire, però, chi ci sarà al timone: tornerà di nuovo Ilary Blasi, malgrado gli ascolti non entusiasmanti di quest'anno, oppure ci saranno dei nuovi cambiamenti alla conduzione?

Lo scopriremo prossimamente.

In autunno riparte il Grande Fratello Vip 6 con Signorini

Intanto, però, in casa Mediaset si pensa già alla prossima stagione televisiva autunnale, la quale sarà caratterizzata dal ritorno in prime time del Grande Fratello Vip 6. Il reality show sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, il quale ha ammesso che sono già in corso i preparativi per la scelta del cast di concorrenti.

Tra i primi nomi che sono venuti fuori anche quello di Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne, e quello della cantante Arisa, che quest'anno è stata nel cast di professori di Amici 20.