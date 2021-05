Gilles Rocca nonostante abbia concluso la sua esperienza all’Isola dei Famosi, continua a far parlare. Durante la permanenza sulle spiagge dell’Honduras, l’attore e modello spesso è stato accusato di essere troppo aggressivo verbalmente. Soprattutto l’ex naufrago si è scontrato parecchio con le donne: tra queste c’è Daniela Martani.

L’ex naufraga in un’intervista concessa al settimanale Nuovo ha definito Rocca un uomo arrogante e cafone, dopodiché ha sottolineato: “Ha un problema nel gestire la rabbia”.

Daniela Martani svela un retroscena su Gilles Rocca: ‘Voleva rimanere all’Isola per guadagnare il più possibile’

In Honduras l’ex naufrago Gilles Rocca si era reso protagonista di una lite abbastanza accesa con Daniela Martani. Sia l’attore e l’ex hostess hanno terminato la loro avventura all’Isola dei Famosi. Daniela però è tornata in Italia già da un bel po’, mentre il chiacchierato modello e regista da poco dopo aver perso una sfida al televoto, rifiutandosi di rimanere a Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti. Daniela Martani in un’intervista concessa ai microfoni del magazine Nuovo ha lanciato una vera e propria frecciata nei confronti di Gilles, visto che ha sostenuto che lui sarebbe rimasto a lungo nel reality soltanto per una questione di soldi: “È andato avanti per inerzia.

La sua motivazione era economica”. L’ex hostess ha anche aggiunto: “Voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”.

Sempre a detta di Daniela, l’ex naufrago romano avrebbe fatto di tutto per conquistarsi la fiducia del resto del gruppo. La versione della 47enne conosciuta dal pubblico anche per aver partecipato al Grande Fratello in effetti sembra coincidere con le indiscrezioni trapelate sul web nelle ultime settimane, da cui si evince che Gilles avrebbe percepito un cachet abbastanza alto.

Daniela Martani su Gilles Rocca: ‘Credo che il suo problema affondi le radici nel passato’

Daniela Martani ha continuato a parlare di Gilles Rocca, che ha avuto modo di conoscere sulle spiagge dell’Honduras. In particolare l’ex naufraga si è espressa sul fatto che l’attore e regista abbia mostrato un atteggiamento piuttosto suscettibile: “Credo che il suo problema affondi le radici nel passato”.

A questo punto l’ex hostess è scesa nel dettaglio, rivelando che l’ex naufrago ha raccontato sia a lei e ad altri naufraghi che da giovane prendeva parte a diversi litigi: “Era un ragazzo di strada e le risse erano all’ordine del giorno per lui”.

Infine l’attivista vegana ha confessato di essersi ricreduta sul conto di Gilles Rocca all’Isola dei Famosi, poiché a Ballando con le Stelle lo trovava molto simpatico.