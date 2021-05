Mariano Catanzaro e Tommaso Zorzi che cosa hanno in comune? In un'intervista radiofonica di mercoledì 19 maggio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di avere un rapporto speciale con il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il 36enne ha riferito di essere attratto da Tommaso sia per il suo aspetto fisico che per il modo in cui si rapporta con le persone.

La versione dell'ex tronista

Mariano Catanzaro ai microfoni di RTL 102.5 ha spiegato di avere cominciato a sentire Tommaso Zorzi dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. Stando alla versione del 36enne, i due avrebbero iniziato a parlare sempre più spesso.

L'attuale opinionista dell'Isola dei Famosi 15 è stato descritto da Mariano come una persona meravigliosa.

Catanzaro ha riferito di vivere la sua vita in base alle emozioni. Per questo motivo non vuole precludersi nulla: "L'amore non ha genere, capite?" Il diretto interessato non ha nascosto che sentire Zorzi, lo fa stare bene. Alla domanda del conduttore radiofonico se tra Tommaso e Mariano sia amore, il 36enne ha chiosato: "Lo desidero perché sta aggiungendo del bello alla mia vita".

Mariano e Tommaso starebbero organizzando un incontro

Come spiegato da Mariano Catanzaro, i due starebbero organizzando un incontro. L'intento dell'ex tronista e dell'opinionista è quello di trascorrere qualche giorno insieme per ritagliarsi del tempo per loro.

ll 36enne ha ammesso di essere molto attratto da Zorzi: "Il suo aspetto è molto piacevole". Inoltre, il giovane ha confidato di essere preso anche dal modo in cui Tommaso si rapporta con le persone. A quel punto il conduttore radiofonico ha chiesto di cosa parlano Tommaso e Mariano durante le loro telefonate. Il diretto interessato con tono ironico ha spiegato che quella non era l'ora adatta per trattare certi argomenti.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Catanzaro si è solamente limitato a dire che i due parlano la sera, quando Tommaso Zorzi si rilassa.

Tommaso Zorzi in silenzio

Al momento Tommaso Zorzi ha preferito non commentare le dichiarazioni rilasciate da Mariano Catanzaro. Il 26enne nei giorni scorsi, è finito al centro del Gossip per una presunta frequentazione con l'ex allievo di Amici 20 Tommaso Stanzani.

I due giovani sono stati avvistati mentre passeggiavano per le vie del centro di Milano. Nonostante gli scatti, il duo non ha mai confermato o smentito una frequentazione. Inoltre, c'è da dire che Stanzani non ha mai fatto coming out a differenza di Tommaso Zorzi che da tempo ha dichiarato il suo orientamento.

In seguito alle numerose voci sulla sua situazione sentimentale, Tommaso si è solamente limitato ad affermare su Instagram: "Vivere il proprio privato è un diritto di tutti".