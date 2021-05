I Maneskin hanno vinto l'Eurovision Song Contest 2021, portando la vittoria del festival musicale all'Italia dopo ben 31 anni. Il cantante Damiano è stato coinvolto in una dura polemica, a causa di un suo gesto sul tavolo che ha fatto sospettare a un giornale francese che il front-man della band stesse facendo uso di sostanze stupefacenti. Il ragazzo ha fin da subito negato in conferenza stampa di far uso di droga e che il suo abbassarsi sul tavolo fosse dovuto ad un bicchiere rotto per terra. Arriva direttamente dalle immagini dell'Eurovision e da un comunicato ufficiale dell'European Broadcasting Union la conferma di questa versione.

Damiano farà comunque il test antidroga.

Il sospetto lanciato in Francia

Il sospetto sul presunto uso di cocaina in diretta da parte del cantante dei Maneskin, Damiano David, è stato avanzato dal quotidiano Paris Match, che ha ritenuto equivoco l'abbassarsi di Damiano sul tavolo durante la diretta in Eurovisione. A tale gesto, infatti, il magazine francese avrebbe attribuito l'uso di cocaina da parte del cantante dei Maneskin, in quale ha fin da subito spiegato di essersi abbassato per raccogliere i cocci di un bicchiere rotto dal chitarrista della band Thomas Torchio. Inoltre, ha negato di far utilizzo di droghe. Infatti, durante la conferenza stampa post-vittoria, ha dichiarato: "Siamo assolutamente contro le droghe e non abbiamo mai fatto uso di cocaina".

Le immagini confermano la versione di Damiano

Le immagini fornite dall'Eurovision Song Contest confermano la versione di Damiano: in effetti, ci sarebbero stati dei pezzi di vetro rotti sotto al tavolo dove i Maneskin attendevano il verdetto finale. L'European Broadcasting Union (EBU) con un comunicato ufficiale ha confermato questa tesi dichiarando: "Siamo consapevoli della speculazione che circonda il video dei vincitori italiani".

Il comunicato ha poi aggiunto che Damiano si sottoporrà comunque ad un test antidroga volontario una volta rientrato in Italia: il test è stato richiesto dalla stessa band, ma è stato impossibile organizzarlo nell'immediato. Il vetro rotto è stato tra l'altro ritrovato dopo un controllo in loco, come conferma l'EBU, che ha dichiarato di star ancora attentamente esaminando i filmati e che darà ulteriori informazioni a tempo debito.

Damiano ha successivamente chiarito meglio quanto accaduto. Dopo aver ricevuto i 12 punti, la band avrebbe iniziato ad esultare e Thomas avrebbe fatto cadere un bicchiere per terra, rompendolo. Damiano avrebbe poi abbassato lo sguardo sotto al tavolo, chiarendo che entrambe le sue mani erano visibili. Il cantante ha dichiarato che il gesto poteva essere sicuramente fraintendibile e ha poi aggiunto: "Sono assolutamente contro questo tipo di droghe, non ne ho mai fatto uso in vita mia e sicuramente non comincerò in diretta in tutta Europa".

La vittoria dei Maneskin

Dopo 31 anni, i Maneskin, con la canzone Zitti e buoni, hanno portato l'Italia alla vittoria dell'Eurovision Song Contest. Il presentatore di Sanremo 2021 Amadeus ha esultato, in un post di instagram, per la vittoria della band da lui scelta per la partecipazione a Sanremo.

A distanza di pochi mesi, due vittorie per la rock band: prima Sanremo 2021, poi l'Eurovision. Sarà stato questo a scatenare la speculazione che circonda il video dei vincitori italiani dell'Eurovision nella Green Room. I Maneskin hanno ricevuto l'appoggio contro questa inutile polemica da parte di Amadeus, Fabio Fazio e la Rai.