I fan italiani delle serie tv turche hanno conosciuto İbrahim Çelikkol nel ruolo di Mehdi nella serie tv My home my destiny, la cui seconda stagione è attualmente in onda su Mediaset Infinity. Secondo le anticipazioni turche di Terra Amara, Ibrahim interpreterà però anche Hakan, il terzo amore della protagonista Zuleyha.

Carta di identità

Nome e cognome: İbrahim Çelikkol

Luogo di nascita: Izmit, Kocaeli

Data di nascita: 14 febbraio 1982

Età: 41 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Professione: attore e modello (in passato anche giocatore di basket)

Segno zodiacale: Acquario

La vita sentimentale di İbrahim Çelikkol

Dal 2011 al 2013 Ibrahim è stato fidanzato con l'attrice Deniz Çakir, mentre risale al 2017 il matrimonio con Mihre Mutlu, dalla quale ha divorziato dopo cinque anni nel 2022.

I due hanno avuto insieme un figlio, Ali, con il quale l'attore turco pubblica spesso dei teneri scatti su Instagram.

Secondo alcune voci di gossip, Ibrahim sarebbe attualmente legato sentimentalmente all'attrice Birce Akalay (nonché ex moglie di Murat Ünalmış, l'attore che interpreta Demir Yaman in Terra Amara) con la quale ha recitato nella nota serie tv turca Siyah Beyaz Aşk. I due però, si dichiarano solo amici, pertanto Ibrahim attualmente sarebbe single.

L'interpretazione di Mehdi in My home my destiny e di Hakan in Terra Amara

I fan delle serie tv turche avranno già notato l'attore in My home my destiny, dove interpreta Mehdi, il taciturno meccanico patologicamente geloso e possessivo nei confronti della moglie, l'avvocato Zeynep (interpretata da Demet Ozdemir), fino al punto di rapirla.

Secondo le anticipazioni turche, sarà presto protagonista anche della seguitissima Terra Amara, nel ruolo di Hakan Gümüşoğlu, un carismatico e misterioso uomo d'affari proveniente da Smirne che ha avuto a che fare con Demir Yaman durante gli anni di università a Berlino. L'arrivo di Hakan a Cukurova non è assolutamente causale né motivato da intenzioni positive: l'uomo, infatti, ha l'obiettivo di farla pagare a Demir e a Fekeli, spadroneggiando sul paese, non potendo immaginare però di innamorarsi proprio della moglie del suo peggior nemico.

Dopo un incontro falsamente casuale, in cui Hakan aiuterà Zuleyha a difendersi da due borseggiatori, i due si legheranno profondamente fino al punto di sposarsi (dopo la morte di Demir). L'uomo difenderà la Altun anche in occasione dell'omicidio della dottoressa Umit.

Anche per Hakan però il destino non sarà roseo dato che morirà per proteggere la sua amata da un colpo di pistola a lei destinato. Di fatto, Hakan è l'ultimo uomo del quale sarà innamorata Zuleyha.