Nelle puntate di Terra Amara andate in onda sabato 16 e domenica 17 dicembre, è emerso il nome di Hakan Gümüşoğlu (interpretato da Ibrahim Celikkol). Il nuovo personaggio diventerà un vero protagonista della quarta stagione della soap opera, andando a sostituire Demir anche nel cuore di Zuleyha, con la quale si sposerà. Ma prima di arrivare a questo, Hakan è giunto a Cukurova con un solo obiettivo: quello di vendicarsi di Demir.

L'incidente di Fekeli e Cetin: muore il fratello di Hakan

Nella puntata mandata in onda sabato 16 dicembre, Fekeli e Cetin sono stati coinvolti in un incidente: Fekeli ha investito e ucciso involontariamente un uomo che si rivela essere Ercan Gumusoglu.

Per permettere ad Ali Ramet di star vicino a Fikret nella gestione del problema dell'adozione di Kerem Ali da parte dello zio materno, Cetin si assume la responsabilità dell'incidente, dichiarandosi colpevole. Se in un primo momento Fekeli accetta ciò, successivamente si reca dalla polizia per confessare la verità, assumendosi la responsabilità dell'accaduto.

Il funerale del fratello di Ercan Gumusoglu: la vendetta di Hakan contro Demir

Per dare le condoglianze alla famiglia di Ercan Gumusoglu, Fikret decide di recarsi al suo funerale, dove sente alcuni uomini parlare con il fratello della vittima, Hakan: quest'ultimo sembrerebbe provare astio nei confronti di Demir. Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate Leyla scomparirà e in occasione delle sue ricerche, Demir confesserà a Fikret, con il quale ha raggiunto una tregua, di conoscere Hakan: si tratta di un vecchio compagno di università di Berlino di Yaman, nonché suo coinquilino, con il quale aveva fondato anche un'azienda a Cukurova dopo gli studi.

Quest'ultima fu abbandonata da Demir per tornare alla holding di famiglia, lasciando ad Hakan un grosso debito che portò al suo fallimento. A questo punto, Fikret rivela a Demir che l'uomo investito da Fekeli è proprio il fratello di Hakan: questo fa ipotizzare a Demir che la scomparsa di Leyla non sia casuale ma legata a Gumusoglu, così come l'acquisto delle azioni dell'azienda Yaman vendute da Zuleyha prima di partire per Cipro a seguito della scoperta del tradimento di Demir con Umit.

Chi interpreta Hakan: Ibrahim Celikkol, dagli esordi a My Home My Destiny

Nonostante il personaggio di Hakan sia stato già citato nella puntata di domenica 17 dicembre, la sua immagine non è ancora stata mostrata al pubblico italiano: a interpretare il protagonista della quarta stagione di Terra amara sarà come accennato Ibrahim Celikkol, che ha avviato la propria carriera più di una decina di anni fa partendo dalla professione di modello.

Celikkol ha anche giocato professionalmente a basket e preso lezioni di recitazione iniziando la propria trafila in televisione grazie all'incontro col regista Osman Sınav. Nel 2008 e nel 2009 quest'ultimo ha deciso infatti di metterlo sotto contratto per il ruolo del protagonista Şamil Baturay nella serie Pars: Narkoterör. Nel 2012 Çelikkol ha invece fatto il suo esordio sul grande schermo interpretando il ruolo di Ulubatlı Hasan nel film d'azione Fetih 1453 diretto da Faruk Aksoy.

Da dicembre 2019 al 31 marzo 2021 ha invece interpretato il ruolo del meccanico Mehdi Karaca nella serie My Home My Destiny - motivo per cui l'attore è già noto agli appassionati di soap italiane -, mentre nel 2022 è stato scelto per interpretare appunto il ruolo di Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara in Terra amara.