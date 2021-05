Raffaele Renda, l'ex allievo di Amici 20, ha rilasciato un'intervista in cui parlato ancora una volta del rapporto instaurato con Martina Miliddi (sua ex compagna di scuola nel talent). Dalle dichiarazioni del cantante, è emerso che l'ex ballerina di Lorella Cuccarini è una persona importante per lui.

La versione dell'ex allievo

Ad Amici 20, Martina Miliddi aveva intrapreso una relazione con Aka7even (Luca Salzano all'anagrafe). Nonostante tutto, aveva rivelato di essere anche attratta da Raffaele Renda, ma quest'ultimo aveva rifiutato le avance.

Nell'intervista l'ex allievo di Arisa è tornato a fare chiarezza su quanto accaduto nella scuola più famosa d'Italia e ha precisato che, all'interno del programma, non voleva passare per quello che aveva diviso una coppia: "Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli". Inoltre, il giovane ha ammesso che era diventato molto amico sia di Martina che di Luca e non ha nascosto di essere finito in una situazione scomoda.

Oggi, i fan del talent show di Canale 5 si stanno chiedendo in quali rapporti siano Martina e Raffaele. Nel corso dell'intervista, Renda ha deciso di aprirsi: "Nella casetta, Martina è stata una persona fondamentale per me". A tale proposito il giovane ha aggiunto: "Oggi stiamo imparando a conoscerci".

Su Instagram invece, il diretto interessato alle domande dei fan ha preferito rimanere sul vago. A domanda diretta di un follower, Raffaele ha risposto con la faccina delle tre scimmiette: "non vedo, non sento, non parlo".

Il percorso all'interno della scuola

Durante l'intervista Raffaele Renda ha parlato anche del percorso svolto all'interno della scuola di Amici 20.

Il diretto interessato ha confidato di essere cresciuto molto dal punto di vista artistico: "È stata una palestra di vita per me". Inoltre, ha spiegato di avere tentato l'ingresso nella scuola per ben quattro volte.

Come spiegato dal cantante, partecipare ad Amici è sempre stato il suo sogno fin da bambino.

Il pronostico sul vincitore

Raffaele Renda ha fatto un pronostico anche sul vincitore del serale. Come spiegato dall'ex allievo, nella scuola attualmente ci sono gli allievi più bravi dunque sarebbe difficile capire chi sarà il vincitore del talent. Tuttavia, Raffaele si è sentito in dovere di fare il nome di Giulia Stabile: "Per me è una ballerina incredibile".

Secondo il giovane, la 18enne merita di vincere perché di ballerine come lei se ne troverebbero raramente in giro.