Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 10 a sabato 16 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Cinta farà arrestare Margarita per aver avvelenato Bellita. Maite, invece, ricorderà a Camino che il loro è un amore proibito e poi deciderà di lasciarla in quanto dovrà partire per Parigi. Infine, Ursula tenterà di pugnalare Genoveva, ma arriverà Santiago e sparerà a Dicenta, uccidendola.

Cinta farà arrestare Margarita

Nelle puntate in onda settimana prossima, Israel dirà a Marcia di essere innamorato di lei. Quest'ultima sarà molto arrabbiata con l'uomo, ma non lo allontanerà. Intanto, Ursula continuerà a tormentare Genoveva e arriverà ad insinuare che il figlio che Salmeron aspetta non è di Felipe, ma di Israel.

Poco dopo, le analisi confermeranno che Margarita ha somministrato un veleno molto potente a Bellita. Quest'ultima però, essendo all'oscuro di tutto, chiederà ai suoi familiari di invitare l'amica a cena. Cinta approfitterà di questa occasione per far arrestare Margarita.

Maite ricorderà a Camino che il loro è un amore proibito

Nel frattempo, Camino organizzerà una cena a sorpresa con la sua famiglia e chiederà perdono a sua madre.

Intanto, Santiago acquisterà due biglietti per Cuba e Marcia accetterà di partire con lui. La dark lady di Acacias 38, però, dirà all'uomo che prima di andare via dovrà occuparsi di Ursula una volta per tutte.

Maite sarà molto preoccupata per Camino che sarà al settimo cielo per la loro relazione. Infatti, l'artista ricorderà alla ragazza di stare attenta in quanto il loro è una amore proibito.

Successivamente, José Miguel, Cinta e Arantxa attenderanno con ansia che i medici trovino l’antidoto per curare Bellita. Le condizioni di salute di quest'ultima, però, peggioreranno sempre di più, ma nonostante ciò, la cantante dirà a sua figlia di non rinunciare al suo debutto.

Santiago ucciderà Ursula

Nel mentre, Maite metterà fine alla storia d'amore con Camino e dirà alla ragazza che il giorno seguente partirà per Parigi.

La figlia di Felicia sarà distrutta e le si spezzerà il cuore. Intanto, Ursula incontrerà Marcia per strada e le dirà dei rapporti tra Israel e Genoveva. Poco dopo, Salmeron dirà al finto Santiago il luogo in cui dovrà mettere fine alla vita di Ursula, ma il giovane temerà di finire in una trappola.

Dicenta andrà da Felipe e gli rivelerà che la sua futura moglie ha stretto un accordo con Andrade e ha fatto arrivare Santiago solo per separare lui e Marcia. L'avvocato, però, si rifiuterà di credere alla domestica e tenterà di strangolarla. Genoveva, sopraggiunta nel frattempo, fermerà il suo futuro marito dal commettere un omicidio.

Intanto, Ursula vorrà uccidere Salmeron e chiederà al sacerdote di confessarla.

Successivamente, quando starà per incontrare Genoveva per pugnalarla, Santiago sparerà alla donna e la ucciderà. Infine, Cinta vorrà rispettare le ultime volontà della madre e deciderà di debuttare.