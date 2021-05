Valeria Marini è una delle concorrenti di Supervivientes, ovvero l'Isola dei Famosi in versione iberica. In queste ore, la showgirl è stata nuovamente al centro di una polemica. Scendendo nel dettaglio, la compagna di squadra Marta Lopez ha accusato Marini di avere fatto spegnere il fuoco. La diretta interessata all'ennesimo rimprovero, ha invitato la "rivale" a non trattarla come la sua schiava.

Botta e risposta

Per Valeria Marini in Honduras non c'è pace: Marta Lopez si è scagliata contro la showgirl definendola ridicola e maleducata. Il motivo?

Secondo la naufraga spagnola, Marini avrebbe fatto spegnere il fuoco. Stanca dell'ennesimo rimprovero, la diretta interessata ha replicato con tono piccato: "Non parlarmi in quel modo, sei maleducata, bugiarda e arrogante". Inoltre, Marini ha spiegato che la legna era umida e la sua compagna d'avventura si era addormentata.

Di fronte all'attacco di Marta Lopez, Valeria ha sostenuto di non essere la schiava di nessuno. Dopo avere invitato l'altra concorrente a moderare i termini nei suoi confronti, la showgirl ha tagliato corto: "Non mi parli così, rispetto".

Lo scontro precedente

A distanza di poche ore dall'ultima lite, Valeria Marini era stata rimproverata da tutti i suoi compagni di squadra.

Scendendo nel dettaglio, lo scorso giovedì i naufraghi avevano vinto un flacone di shampoo. Secondo alcuni concorrenti, Marini avrebbe utilizzato tutto il liquido per sé. Sebbene la diretta interessata abbia negato, uno dei naufraghi ha dichiarato di averla vista con la testa piena di schiuma: se avesse utilizzato poco shampoo, la testa non sarebbe apparsa insaponata in quel modo.

Dopo essere stata redarguita da tutti i suoi compagni di squadra, la diretta interessata è scoppiata in lacrime: "Non mi permetto di toccare qualcosa se non c'è anche un'altra persona".

Il presunto cachet

Stando alle indiscrezioni fornite dal settimanale Chi, in uscita mercoledì 5 maggio, Valeria Marini per approdare in Honduras avrebbe firmato un contratto "stellare".

A quanto pare, la showgirl avrebbe ricevuto un compenso a sei zeri. Insomma, la concorrente italiana sarebbe stata ingaggiata come una star. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto né la produzione né la concorrente hanno confermato o smentito.

L'unica cosa certa è che Valeria si sta mettendo molto in gioco a Supervivientes: oltre alle liti con i suoi compagni di squadra, la diretta interessata è finita al centro del gossip per un presunto flirt con Gianmarco Onestini. Marini è finita al centro delle polemiche anche per avere fatto mangiare ad alcuni naufraghi le uova crude, procurando un'intossicazione alimentare.