Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 16 a sabato 22 maggio 2021 in onda su Rete 4 da non perdere. Tra Franzi e Tim la situazione precipiterà dopo una bugia detta nel momento sbagliato. Per la coppia che si è riappacificata di recente non sembra proprio esserci pace. Ariane invece continuerà a tramare contro l'odiato Christoph e non solo. La biondina però, accetterà di sottoporsi alla macchina della verità con un esito sorprendente.

Tempesta d'amore settimana 16-22 maggio puntate su Rete 4

Da quando Maja è arrivata non ha avuto molti momenti felici.

La giovane pensa di aver fatto centro ottenendo il lavoro all'hotel ma si deve ricredere quando all'improvviso le si presenta davanti Florian. Atmosfera romantica invece per Joell e Lucy, che fanno pace una volta per tutte.

Nel frattempo, i rapporti tesi tra Robert e Cornelia non passano inosservati agli occhi di Vanessa, che chiede spiegazioni all'amica. Tim invece si prepara al torneo di Polo, sperando di venir notato da qualche talent-scout. Il giovane dovrà cavarsela da solo, dal momento che Selina ha altri pensieri.

Franzi ha un incidente dopo aver trovato l'amuleto di Tim

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, Franzi darà tutto il suo supporto al fidanzato. Prima di raggiungerlo alla gara, troverà per puro caso il suo amuleto e crederà si tratti di un segno del destino.

Mentre è sulla via del ritorno, avrà un incidente e perderà i sensi.

Tim avrà il sentore che a Franzi sia successo qualcosa e così lascerà la gara per andare a cercarla. Il giovane Saafeld non si accorge di essere pedinato da due loschi figuri. Per fortuna Tim troverà la sua amata in tempo e, dopo averle prestato soccorso, riuscirà anche a riprendere la gara di Polo.

Michael spezza il cuore di Rosalie

Situazione sentimentale delicata per il dottore, che non riesce a dire la verità a Rosalie. Fingendo di volere una relazione con lei, non fa altro che illuderla. Per non andare oltre. Michael passa la notte nell'ambulatorio di guardia dell'ospedale. Proprio in quelle ore però, sognerà la donna: che sia un dolce presagio?

Quando Rosalie scopre tutto si infuria e caccia Michael dall'appartamento. Una bugia rischia invece di mettere in discussione il rapporto di Franzi e Tim. Il giovane Saafeld infatti, nasconde alla fidanzata la verità sulla proposta di un suo trasferimento in Inghilterra.

Ariane pensa a come eliminare definitivamente Christoph

Werner è deciso a far parlare Ariane e così prova a farle paura con una lettera ricattatoria ma l'intervento di Selina manda a monte tutto. La biondina, pur di allontanare ogni sospetto per la morte di Karl, accetta di sottoporsi alla macchina della verità.

Come svelano le anticipazioni di Tempesta d'amore, Ariane riuscirà a superare brillantemente il test e non le rimarrà altro che pensare a come sbarazzarsi una volta per tutte dell'odiato Christoph.