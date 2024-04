Matilde e Vittorio ne Il Paradiso delle Signore 8 avranno ancora molti ostacoli da superare e le anticipazioni lo confermano. Nelle prossime puntate in onda su Rai 1 Tancredi porterà avanti la sua vendetta e denuncerà Frigerio per adulterio. Conti sarà chiamato a fare una scelta drastica per salvare la donna che ama, ma quale sarà? Gli spoiler non forniscono dettagli precisi, ma nel finale di stagione non si esclude che lui e Matilde possano decidere di scappare insieme per iniziare una nuova vita lontano da Milano.

Un amore tormentato con un finale da scrivere

Vittorio ha scelto di stare con Matilde, superando i suoi dubbi su Marta, con cui c'era stato un importante riavvicinamento. Ora è un uomo libero, ma lei no. È ancora sposata con Tancredi e, per la legge di quegli anni, sta commettendo il reato di adulterio, punibile con il carcere. Ed è su ciò che Sant'Erasmo ha puntato, mettendo in atto la vendetta più cruenta, pur di non vedere Matilde e Vittorio felici.

Nelle nuove puntate vedremo quindi Matilde sul punto di essere arrestata dal commissario Maresca, ma Vittorio farà un gesto inaspettato e drastico per evitare il peggio. Una delle ipotesi è che, tamponata la situazione, scappi con Frigerio per iniziare una nuova vita accanto a lei.

Voltare pagina

Vittorio è un uomo razionale ma anche capace di gesti dettati dal solo sentimento. Resta in piedi l'ipotesi che, appianate le acque con Tancredi, proponga a Matilde di voltare pagina e trasferirsi in un altro paese, dove potrebbero vivere il loro amore senza impedimenti.

Del resto, è quello che ha fatto anche Agnese che, sposata con Giuseppe, aveva proposto ad Armando di raggiungerla a Londra, dove non avrebbero avuto alcun problema a vivere la relazione alla luce del sole.

Fu poi Ferraris a scegliere di restare a Milano, non sentendosela di lasciare i suoi affetti più cari, sebbene innamorato.

Il dolore di Tancredi, un uomo solo

Certo è che se Vittorio e Matilde andassero davvero via da Milano, i telespettatori dovrebbero salutarli, perché difficilmente tornerebbero a Milano. Altra ipotesi è che Marta li possa aiutare a trasferirsi in America, dove lei ha già dei contatti, anche lavorativi.

Conti potrebbe quindi trovare un lavoro oltreoceano.

Chi resterebbe solo e senza amore è Tancredi che, nonostante le sue intemperanze, è comunque un uomo che ha sofferto molto, e non solo per l'allontanamento della moglie, che è costretto a vedere ogni giorno al fianco di Vittorio. Le sue scuse potrebbero non essere sincere, ma dettate da gelosia e frustrazione.