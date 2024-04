Non ci sarà pace per Nihan durante le prossime puntate di Endless love. Non solo scoprirà che Kemal sta per sposarsi con Asu, ma deciderà di partecipare alla loro festa di fidanzamento che si svolgerà nel giardino della villa del suo ex. Arriverà il momento del taglio del nastro rosso e del bacio tra i novelli fidanzati, attimo che manderà in crisi Nihan, visto che perderà i sensi cadendo a terra davanti a tutti.

Tutte le bugie che Nihan ha detto a Kemal

Kemal e Asu decideranno di diventare marito è moglie. Lei è follemente innamorata, lui per niente, ma si renderà conto che non può sempre stare dietro a Nihan, anche dopo gli ultimi inganni che gli ha fatto.

Per esempio, all'ultimo momento ha deciso di non voler più fuggire con lui, confessandogli che il suo posto è al fianco di Emir. In realtà la ragazza, come sempre, era sotto minaccia da parte del marito.

Ma non gli ha fatto solo questo: ha finto di aver infangato l'onore di Zeynep dicendo in giro che il bambino che porta in grembo è di Emir. In realtà non ha fatto nulla, ha solo detto questa bugia per non far sapere a Kemal che il marito in realtà è il vero padre del figlio di Zeynep.

Nihan va alla festa di fidanzamento di Kemal e Asu

A ogni modo Kemal e Asu si fidanzeranno ufficialmente con la tradizionale festa turca, che prevede gli anelli e il taglio del nastro rosso da parte di un membro anziano della famiglia.

La festa si svolgerà nel giardino della villa di Kemal e avrà diversi partecipanti, tra cui Nihan che arriverà insieme a Emir.

La ragazza si vestirà completamente di nero, come se stesse andando a un funerale, e l'umore non sarà per niente dei migliori. A un certo punto lascerà la festa per leggere una lettera che le ha scritto Kemal, quella che avrebbe dovuto aprire solamente se un giorno lui avesse rinunciato a lei.

Sarà un momento molto doloroso e dentro di sé la ragazza vorrebbe dirgli di non fidanzarsi con Asu, ma non lo farà.

Nihan sviene davanti a tutti

Arriverà il momento del taglio del nastro rosso, sarà il padre di Kemal a farlo e sul viso di Nihan scivoleranno tante lacrime. Nemmeno Kemal sarà entusiasta di quanto accaduto, ma ormai le cose sono andate così.

Asu e Kemal si scambieranno un bacio e proprio in quel momento Nihan cadrà a terra perdendo i sensi. Tutti andranno in suo soccorso, da Emir a Leyla, e la ragazza sembrerà proprio non riprendersi.

Anche Kemal sarà molto spaventato, ma non si allontanerà da Asu per correre da Nihan. Intanto, proprio in quel momento, ci saranno in arrivo altri problemi per la famiglia Sezin: Ozan verrà arrestato. Il ragazzo, in fuga con Zeynep, non può lasciare il paese, ma Emir prima lo aiuterà a fuggire, poi gli tenderà una trappola.