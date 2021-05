Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming MediasetPlay. Gli spoiler tedeschi di Sturm der Liebe raccontano che Rosalie (Natalie Alison) finirà per innamorarsi nuovamente di Michael (Erich Altenkopf), ma Niederbühl non sarà ancora pronto per lanciarsi in una relazione amorosa. Il medico, inoltre, si farà male ad un occhio e la Engel si prenderà cura di lui, coi due ex fidanzati che finiranno a letto insieme. Rosalie, infine, confesserà a Michael di amarlo e l'uomo fingerà di ricambiare gli stessi sentimenti.

Rosalie si innamorerà nuovamente del suo ex fidanzato Michael

Le trame tedesche della soap opera ideata da Bea Schmidt riportano che Michael e Rosalie, durante la quinta stagione, diedero vita ad una coinvolgente relazione d'amore seguita da un fidanzamento.

Il medico si prese cura della Engel, dopo che la stessa entrò in coma a seguito del tentativo di omicidio di Corina, madre di Lukas, all'epoca marito di Rosalie. La convalescenza condita dalle amorevoli cure di Niederbühl, quindi, fecero nascere una bella storia sentimentale che terminò subito prima delle nozze, quando il medico scoprì che Rosalie lo tradiva.

Da quel momento, Engel avrà come obiettivo riconquistare il suo ex fidanzato finendo per innamorarsi nuovamente dello stesso, dopo essere tornata improvvisamente al Fürstenhof ed aver alloggiato proprio a casa del medico.

Michael farà credere a Rosalie di amarla

Le anticipazioni tedesche della fiction daily svelano che Michael, ancora turbato dalla fresca separazione con Natascha e dai vecchi tradimenti subiti da Rosalie, non avrà intenzione di cominciare una storia d'amore.

Engel, però, non desisterà ed un incidente subito da Michael, provocato per distrazione proprio da lei, le sarà di aiuto per riconquistare il suo ex fidanzato, o almeno così crederà la donna.

Il medico, difatti, si farà male ad un occhio e Rosalie, nel tentativo di far nuovamente breccia nel suo cuore, si prenderà amorevolmente cura di lui. I due parranno diventare sempre più intimi, finendo per concedersi una notte di passione che Rosalie interpreterà come un segno per tornare a formare una coppia col suo ex.

Peccato, però, che Michael non sarà dello stesso avviso e confesserà i suoi dubbi a riguardo a Robert (Lorenzo Patanè), oltre a decidere di rimanere di proposito in ambulatorio pur di non tornare in casa e dire la verità alla Engel.

Dopo averci riflettuto, Niederbühl capirà che la strada della sincerità sarà quella da perseguire ma, mentre starà per dire a Rosalie di non provare i suoi stessi sentimenti, la donna lo sorprenderà con un regalo speciale.

Michael, infine, tornerà nuovamente sui propri passi e, anziché dire le cose come stanno, preferirà fingere di ricambiare l'amore che la Engel prova nei suoi riguardi.