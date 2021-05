Tommaso Zorzi sta dimostrando di essere sempre più a proprio agio nel ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi, i suoi interventi sono risultati essere sempre puntuali e molto netti dimostrando carattere e grinta da vendere, oltre che essere utili per le dinamiche proprie del gioco dei naufraghi presenti in Honduras. A questo va anche aggiunto il momento sentimentale che sta attraversando l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini. Durante l'ultima puntata del Punto Z, in onda su Mediaset Play tutti i mercoledì a partire dalle 20:45, si è lasciato andare a qualcosa che è risultato molto più di un indizio e rispondendo all'ospite Andrea Zelletta ha praticamente ammesso di non essere più sentimentalmente solo.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: la verità dell'influencer

Tommaso Zorzi nei giorni scorsi è stato paparazzato insieme a Tommaso Stanzani, ballerino nell'ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Andrea Zelletta è stato ospite nella trasmissione Il Punto Z e ha cercato di indagare sulla situazione amorosa di Tommaso, l'ex tronista di Uomini e Donne ha praticamente costretto l'attuale opinionista del reality L'Isola dei Famosi a esternare in maniera palese la sua situazione sentimentale. Messo alle strette Tommaso Zorzi si è leggermente sbilanciato sul suo flirt con il ballerino Tommaso Stanzani, alla domanda provocatoria di Zelletta: "Ma tu sei fidanzato? Ho visto altre fotografie con il tuo omonimo", ha risposto candidamente ma con parole eloquenti "Non sto insieme a nessuno, però non sono da solo".

Tommaso Zorzi sta ingranando molto bene sul piccolo schermo e la conduzione del Punto Z e la presenza come opinionista all'Isola dei Famosi lo stanno confermando. Gli ultimi ospiti della trasmissione targata Mediaset Play, ovvero l'ex gieffino Andrea Zelletta e la sua compagna Natalia Paragoni, oltre a parlare della loro storia d'amore, hanno anche messo del pepe in quella del conduttore che, stando al gioco, ha anche aggiunto di ritenersi fortunato in questo momento della sua vita, pur ammettendo di non volere svelare troppo perché in passato questo non gli ha portato assolutamente bene.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche se è sembrato quindi non esserci niente di ufficiale e nessuna comunicazione è stata fatta dalle due parti in causa, è sembrato abbastanza evidente a tutti che le parole di Tommaso lasciassero comprendere che tra lui e Stanzani ci sia sicuramente qualcosa di più sostanzioso di una semplice amicizia. Non resta che seguire gli eventi e sicuramente i protagonisti potranno svelare notizie più dettagliate su quello che sembra essere un flirt reale.