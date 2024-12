Oltan rapirà Kaan e lo costringerà a restituirgli il milione di dollari che ha rubato a Ozan nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che grazie a Lara, Oltan scoprirà che Kaan sta fuggendo e manderà subito i suoi uomini a recuperarlo. Il truffatore sarà messo alle strette e, terrorizzato dalle minacce, dovrà depositare sul conto di Oltan il milione più cento mila dollari di interessi. Si chiuderà così un grosso capitolo delle trame e Ozan sarà finalmente libero dal suo debito con Oltan.

Ozan non avrà più il debito con Oltan

Nelle prossime puntate di Tradimento si tornerà a parlare del milione di dollari di Oltan che Ozan ha perso a causa di una truffa. Il ricco amico di Tarik riuscirà a recuperare il suo denaro riricattando Lara e costringendola ad avvisarlo quando Kaan sarebbe partito. La ragazza riuscirà a fare una foto al telefono di Kaan mentre sarà sotto la doccia e la girerà subito a Oltan. Sul messaggio si leggerà chiaramente che il truffatore ha un appuntamento con Mustafa per fuggire sull'isola di Kos la sera stessa. Oltan contatterà subito i suoi uomini che per prima cosa andranno a prendere Lara per portarla dal loro capo. Nel frattempo, Kaan si troverà al porto, pronto a partire, ma gli uomini di Oltan arriveranno e lo rapiranno.

Kaan e Lara saranno portati entrambi nel capannone di Oltan che metterà subito alle strette il truffatore. L'uomo gli rivelerà che lo ha spiato per giorni con delle telecamere piazzate in casa sua e quando Kaan vedrà le sue immagini inizierà ad avere molta paura. Oltan ordinerà al suo collaboratore di accendere uno dei computer portatili e di connettersi con il suo conto in banca.

"Mi restituirai i soldi", dirà a Kaan, "Quelli che hai preso a Ozan erano soldi miei".

La fuga di Kaan non andrà in porto

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Kaan sarà terrorizzato e proverà a dire di non avere molto denaro. Oltan, tuttavia, non si lascerà impietosire e pretenderà che trasferisca immediatamente sul suo conto un milione e centomila dollari.

L'uomo preciserà che vuole anche gli interessi, visto che il suo denaro è stato trattato per diverse settimane. "Ti seppellirò qui e costruirò un grattacielo", minaccerà Oltan non lasciando nessuna scelta a Kaan. Quest'ultimo si metterà al computer ed effettuerà il trasferimento del denaro. Ozan non avrà più il debito con Oltan e per lui le cose sembreranno finalmente girare per il verso giusto. Oltre a non avere più la preoccupazione della cifra grossa da restituire, infatti, il ragazzo troverà un nuovo lavoro.

Ozan è in un mare di guai

Nelle puntate in onda in Italia, Ozan sta attraversando un periodo molto difficile. Il ragazzo, infatti, ha perso un milione di dollari che Oltan aveva affidato a suo padre.

Ozan è stato ingannato da Kaan che gli aveva promesso un ottimo investimento in Jcoin. Presto la proposta di Kaan si è rivelata una truffa e Ozan si è ritrovato in un mare di guai. Il figlio di Guzide ha scoperto anche che Kaan convive con la sua ex Lara e si è precipitato da lui per picchiarlo, ma la discussione è degenerata ed è finita con una coltellata. Ozan è convinto di aver ucciso Kaan e ha chiamato Oltan per salvarlo dalla brutta situazione. Kaan, però, non è morto ed è fuggito all'insaputa di Ozan che ha continuato a pensare di essere un omicida.