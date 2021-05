Quando mancano pochi giorni al finale di stagione di U&D, in studio la tensione è alle stelle. In una delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, Gemma ha discusso con Isabella, arrivando ad apostrofarla con aggettivi che hanno fatto storcere il naso a gran parte dei telespettatori. La new entry Ricci, infatti, ha potuto contare sul sostegno del pubblico che, forse per la prima volta dopo anni, si è schierato contro la veterana Galgani.

Le accuse di Gemma alla nuova 'rivale' di U&D

La puntata di U&D che è andata in onda venerdì 21 maggio, è stata quasi interamente dedicata a Gemma e alla sua conoscenza finita male con Aldo.

Prima di confrontarsi con il cavaliere, però, la torinese ha avuto qualcosa da ridire a una collega di parterre che a suo parere si sarebbe intromessa nella sua frequentazione.

Quando Isabella ha ascoltato parte delle accuse che Galgani le stava muovendo, l'ha subito fermata per precisa: "Io sono uscita con lui quando voi avevate già chiuso".

Di fronte all'insistenza della dama che non le stava facendo portare a termine il suo discorso, Ricci ha detto: "Sei scortese, ora basta".

Il pubblico in studio ha applaudito con convinzione la new entry del Trono Over, schierandosi palesemente con lei e contro la storica protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

Aldo 'conteso' tra due dame di U&D

Per difendere la propria posizione, poi, Gemma ha iniziato a etichettare Isabella con termini come "fredda, algida e stratega", parole che non hanno fatto piacere alla diretta interessata.

La dama di U&D Over, dunque, ha consigliato a Galgani di preoccuparsi solo del suo percorso e di non intromettersi in quello altrui: "Tu pensa a te che a me ci penso io".

La torinese ha tirato in ballo le emozioni, quelle che lei sostiene di vivere liberamente a differenza della collega di parterre che sarebbe sempre impostata e poco spontanea.

Le due protagoniste del dating-show Mediaset, dunque, hanno bisticciato a lungo e tutto è partito da un risentimento di Gemma nei confronti di colei che le avrebbe tolto le attenzioni di Aldo, il cavaliere per il quale nutre un sentimento da qualche settimana a questa parte.

Attesa per il finale di stagione di U&D

La stagione 2020/2021 di U&D sta per concludersi (l'ultima puntata dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 venerdì 28 maggio), e sono ancora tanti gli aggiornamenti che i telespettatori devono ricevere prima dello stop estivo.

La sensazione che si ha dopo aver assistito ai più recenti appuntamenti con il dating-show, è che la rivalità tra Gemma e Isabella è destinata a durare ancora parecchio. Il fatto che il pubblico si stia schierando quasi tutto dalla parte delle new entry Ricci, è insolito ma allo stesso tempo interessante in termini televisivi.

Le due dame, dunque, potrebbero essere le protagoniste anche dell'edizione che debutterà il prossimo settembre, sempre che qualcuna di loro non trovi l'amore nel corso delle vacanze e non torni più in trasmissione.

L'attenzione dei fan, però, è rivolta anche a Ida e alle sue nuove conoscenze: dopo essere stata spronata da Maria De Filippi a guardarsi intorno e a uscire con Gabriele, la bresciana ha fatto dei passi indietro interrompendo la frequentazione.

Nessuna novità, invece, è ancora trapelata su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua dopo la loro turbolenta rottura: i due non hanno partecipato alla puntata che è stata registrata lo scorso mercoledì (quella dedicata alla scelta di Giacomo Czerny nei confronti di Martina Grado), ma non è detto che non possano essere ospiti di una delle ultime che la conduttrice presiederà in questi giorni.