Si avvicina l'atteso finale di sempre de Il Segreto. Le anticipazioni ufficiali riguardanti la programmazione della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che l'ultima puntata di sempre andrà in onda in prima serata il prossimo venerdì 28 maggio. La serie, infatti, prenderà il posto della seconda puntata settimanale de L'Isola dei famosi, dopo che Mediaset ha deciso di riproporla di sera per l'ultimo appuntamento di sempre, dopo che in Spagna si è scelto di procedere con la chiusura definitiva. I colpi di scena non mancheranno: la perfida dark lady Donna Francisca uscirà di scena in maniera a dir poco tragica.

Il Segreto, le anticipazioni dell'ultima puntata di venerdì 28 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata de Il Segreto in programma il 28 maggio in tv, rivelano che don Filiberto attuerà il suo tremendo piano di vendetta nei confronti di Francisca, dopo aver scoperto che c'è lei alla guida della setta degli Arcangeli. Proprio per questo motivo, il prete deciderà di attuare un "piano criminale" che porterà alla distruzione completa di Puente Viejo dopo una tremenda esplosione. Tra le vittime di questo scoppio, che avrà delle pesantissime ripercussioni, ci sarà anche donna Francisca che morirà tra le braccia del suo amato Raimundo.

Il flashback finale de Il Segreto con Pepa e Tristan

Prima di passare a 'miglior vita', la dark lady della soap opera spagnola sarà al centro di un flashback, durante il quale passerà in rassegna tutti i volti simbolo che hanno contribuito al successo de Il Segreto. Tra questi ricompariranno anche Pepa e Tristan, la storica coppia protagonista della prima stagione della soap, che ha sancito il successo in Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sull'ultima puntata de Il Segreto in programma il 28 maggio, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Donna Begona e Rosa.

Marta e Adolfo scappano via dal paese: anticipazioni Il Segreto 28 maggio

Quest'ultima, infatti, andrà in escandescenza e mostrerà dei segnali di chiaro squilibrio, nel momento in cui metterà a repentaglio la vita di sua sorella Carolina.

Proprio per questo motivo, Begona deciderà di portare con sé sua figlia in una clinica psichiatrica, dove avranno modo di farsi curare.

Gli spoiler della soap opera spagnola di Canale 5, inoltre, rivelano che tra Marta e Adolfo ci sarà finalmente il lieto fine. I due, infatti, riusciranno a fuggire via da Puente Viejo e in questo modo potranno iniziare una nuova vita, lontani da tutto e tutti. Terminerà così la fortunata soap che per anni è stata uno dei punti di forza del palinsesto serale e pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset.