A Uomini e donne Gianni Sperti e Armando Incarnato proprio non si sopportano e anche nella puntata del 27 maggio l'opinionista non ha potuto fare a meno di dire in faccia al cavaliere ciò che pensa realmente di lui. Parole di fuoco quelle di Gianni, che non ha esitato a definire Armando come la persona peggiore conosciuta a Uomini e donne, aggiungendo: "Sei spaventoso".

Gianni si scaglia contro Armando: 'Sei spaventoso, fai paura'

A Uomini e donne Armando si è ritrovato al centro dello studio per parlare della conoscenza con due dame. Il cavaliere ha dato vita a una discussione con le due signore.

Un "copione" che sembra ripetersi e che ha fatto perdere la pazienza a Gianni Sperti, il quale non è riuscito a trattenersi e ha detto ciò che realmente pensa del cavaliere partenopeo: "Sei la peggiore persona che ho conosciuto qua dentro in 20 anni" aggiungendo "spaventoso, fai paura". Parole molto forti quelle di Gianni che non ha mai fatto mistero di non apprezzare per nulla Armando, accusato in più occasioni di prendere in giro tutti e di rivolgersi in modo poco garbato alle donne con cui si sta rapportando.

U&D, Sperti contro Armando: 'Non me ne frega della tua stima'

La lite tra i due è proseguita con Armando che ha cercato di controbattere, accusando Gianni di recarsi spesso a Napoli per chiedere informazioni su di lui.

Accuse respinte con vigore da Sperti. Lo scontro è proseguito con Incarnato che ha ribadito di non nutrire stima nei confronti del l'opinionista, il quale ha replicato stizzito: "Non me ne frega un caz... della tua stima". Gianni ha poi sottolineato che può andare a Napoli quando gli pare, visto che ha molti amici in quella città e che non è certo tenuto a chiedere il permesso ad Armando per poterlo fare.

Uomini e donne: Armando e Gianni non si sopportano

Come si evince, il clima a Uomini e donne è parso alquanto teso e Armando, onde evitare ulteriori problemi, ha deciso di non rispondere più a Gianni. Pertanto è tornato a sedersi al suo posto, chiudendo di fatto la lite. Va detto che Incarnato non è nuovo agli scontri, visto che solo qualche giorno fa ha dato vita a un acceso diverbio con Nicola Vivarelli, arrivando persino a fare insinuazioni sul suo orientamento sessuale.

Gianni Sperti e Armando Incarnato non hanno mai fatto mistero della reciproca antipatia. Anche in questa stagione di Uomini e donne i due si sono più volte ritrovati a discutere e ad attaccarsi senza remore, proprio come è accaduto nella puntata del 27 maggio. Si ricorda che domani andrà in onda l'ultimo appuntamento stagionale del dating show di Maria De Filippi, che tornerà su Canale 5 il prossimo settembre.