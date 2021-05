I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, a quanto pare, il clima tra alcune dame sarebbe teso non soltanto in video ma anche nel dietro le quinte della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. In una diretta social, Aurora Tropea ha lanciato delle gravi accuse nei confronti di Roberta Di Padua, che continua ad essere una delle dame della trasmissione di Canale 5. Aurora ha svelato che c'è stato un giorno in cui si è sfiorata la rissa nel camerino della trasmissione Mediaset e poi, ha confermato la versione dei fatti di Veronica, la quale ha rivelato che Roberta avrebbe provato ad investirle con l'automobile.

Le pesanti accuse di Aurora contro Roberta: rissa sfiorata nel camerino di U&D

Nel dettaglio, un follower ha chiesto ad Aurora se fosse vera la storia secondo la quale Roberta avesse provato a picchiarla nel dietro le quinte di Uomini e donne.

La reazione di Aurora non si è fatta attendere ed ha svelato che c'è stato un episodio in cui si è sfiorata la rissa, dato che Roberta si sarebbe scagliata duramente contro di lei in camerino, tanto che sarebbe stato necessario l'intervento di ben tre persone per fermarla, mentre lei cercava in tutti i modi di acchiapparla.

Aurora ha rivelato che, in quell'occasione, le ha detto chiaramente che "non stava bene con la testa", aggiungendo poi di aver indietreggiato e di non aver accettato la provocazione da parte di Di Padua.

'Roberta ci ha quasi investito con l'auto' ricordano Aurora e Veronica

Poco dopo, a questa diretta social, è intervenuta anche Veronica la quale ha raccontato un altro clamoroso episodio legato sempre a Roberta.

"Ti ricordi quella volta che ci ha quasi messo sotto con la macchina? È passata sgommando" ha rivelato Veronica parlando di Roberta e tale versione dei fatti è stata prontamente confermata da Aurora.

La dama di Uomini e donne, infatti, ha svelato che dell'episodio della macchina avesse messo al corrente anche la redazione del dating show sentimentale di Canale 5.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

'La redazione di U&D non mi credeva' sbotta Aurora

"All'inizio mi hanno dato della pazza" ha dichiarato Aurora, la quale poi ha mosso un'altra grave accusa nei confronti di Roberta, rivelando che in un'altra occasione le sarebbe passata accanto con la macchina, dicendole una brutta parola dal finestrino.

"Qualsiasi cosa dicevo mi davano della bugiarda.

La redazione sa tutto" ha raccontato Aurora parlando della redazione di Uomini e donne, aggiungendo poi che solo in seguito si sarebbero scusati con lei ed in quel momento Tropea avrebbe sbottato, dicendo che non era accettabile tale violenza da parte di Roberta nei suoi confronti.

Insomma accuse pesanti che non passeranno inosservate: ci sarà una controreplica in trasmissione? Lo scopriremo nelle prossime settimane.