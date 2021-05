Riccardo Guarneri e Roberta Di Padua sono tornati a U&D in qualità di ospiti. La coppia ha partecipato alla registrazione del 2 maggio per aggiornare i fan sulla storia d'amore che hanno cominciato a vivere un paio di mesi fa. Le notizie che circolano sul web in queste ore, fanno sapere che la dama e il cavaliere hanno litigato per tanto tempo quando hanno provato a spiegare perché non vanno d'accordo lontano dai riflettori. Ida è intervenuta per attaccare l'ex fidanzato, che a suo avviso non è pronto per vivere una relazione seria con nessuno.

Aggiornamenti su una coppia di U&D Over

Lunedì 3 maggio sono trapelate nuove anticipazioni di quello che è successo il giorno prima negli studi di U&D. Maria De Filippi ha ospitato Riccardo e Roberta ad un paio di mesi di distanza dalla scelta: la prima ad entrare in studio è stata la dama.

Di Padua ha confermato che la sua relazione non sta vivendo un periodo semplice: lei e Guarnieri discutono spesso e per motivi piuttosto futili, e questo non sta facendo bene al loro giovane legame.

La bella abruzzese ha anche fatto degli esempi delle liti che ha col compagno, a suo dire troppo permaloso e poco incline a rispettare le esigenze e gli spazi della sua dolce metà.

Quando il pugliese è apparso davanti alle telecamere, non ha nascosto la rabbia e la delusione che stava provando dopo aver ascoltare il racconto della fidanzata.

Crisi forse insanabile tra i due protagonisti di U&D

Riccardo e Roberta hanno discusso animatamente per circa un'ora, monopolizzando gran parte della puntata di U&D che è stata registrata domenica 2 maggio.

Come riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle news, è intervenuta anche Ida per esprimere un'opinione sulla crisi che stanno vivendo il suo ex e Di Padua.

La dama bresciana ha detto che secondo lei il cavaliere non è pronto ad una storia d'amore importante, tanto meno ad una convivenza con una donna che ha un figlio e che quindi ha tante responsabilità.

Il pensiero di Platano non ha turbato più di tanto né Riccardo né Roberta, che hanno continuato a litigare finché Maria De Filippi non ha fatto una proposta ad entrambi: restare in trasmissione per provare a chiarire le loro incomprensioni con l'aiuto dei presenti.

Riccardo rifiuta di rimanere a U&D

Maria, dunque, ha invitato sia Riccardo che Roberta a rimanere in studio per tentare di raggiungere un punto d'incontro prima di lasciarsi definitivamente.

Se la dama ha subito accettato di risedersi nel parterre femminile del Trono Over, Guarnieri ha rifiutato anche dopo che la conduttrice di U&D gli ha spiegato i motivi per i quali sarebbe meglio se anche lui restasse nel cast almeno per qualche settimana.

Il pugliese ha ringraziato la padrona di casa e poi è uscito dallo studio con fare rabbioso: le cose che Di Padua ha raccontato sul loro rapporto, all'uomo non sono proprio andate giù.

Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa su Canale 5 tra qualche giorno, fanno sapere che quando ha visto Riccardo raggiungere il backstage, anche Roberta ha fatto altrettanto.

Non è chiaro, dunque, se i due parteciperanno alle prossime registrazioni del dating-show oppure se proveranno a risolvere i loro problemi lontano dai riflettori.

Quel che è certo, è che la presenza in studio della coppia in crisi (i due non si sono ancora lasciati ufficialmente) e della single Ida Platano, non potrebbe fare che bene agli ascolti della trasmissione: in passato, infatti, questo "triangolo amoroso" ha tenuto incollati davanti allo schermo milioni di spettatori, quindi non è da escludere che questa cosa possa capitare di nuovo ad un paio d'anni di distanza dall'ultima volta.