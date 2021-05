Quando mancano pochi giorni a nuove registrazioni di U&D, sul web emergono altre anticipazioni delle puntate che Maria De Filippi ha condotto lo scorso weekend. Uno spoiler che non era ancora emerso, è quello riguardante l'accesa lite che hanno avuto Armando e Nicola: quest'ultimo è stato punzecchiato dal napoletano sulle sue preferenze tra genere femminile e maschile, un argomento che ha dato il via ad un caotico scambio di accuse e frecciatine tra vari protagonisti del Trono Over.

Armando solleva un altro polverone a U&D

Nel fine settimana appena trascorso, sono state registrate ben tre nuove puntate di U&D, l'ultima lunedì 10 maggio.

Nella tarda serata del 12 maggio, hanno cominciato a circolare sul web alcune anticipazioni inedite dell'appuntamento che Maria De Filippi ha condotto due giorni prima, tutte riguardanti un vivace scambio di opinioni tra due membri del parterre maschile.

Al termine della sfilata a tema "Sogno di una mezza estate", Tina ha accusato la vincitrice Gemma di aver esagerato nel mostrare delle coulotte rosa ballando un can can in passerella. A prendere le difese di Galgani, ci ha pensato il suo ex Nicola: il ragazzo ha elogiato la torinese per lo spirito col quale ha affrontato la situazione, complimentandosi con lei anche per il coraggio dimostrato.

Armando ha preso parola ed ha subito contestato Sirius: secondo lui, infatti, il giovane cavaliere dovrebbe smetterla di esporsi a favore della 71enne dopo averla presa in giro per mesi fingendosi interessato a lei.

La sfuriata di Nicola Vivarelli negli studi di U&D

Dopo che Sirius l'ha apostrofato col termine "leccac..." davanti a Maria De Filippi, Armando non c'ha visto più ed ha rivolto al collega di parterre una domanda provocatoria.

"Senti, dimmi un po', ma a te piacciono le dame o i cavalieri?", ha chiesto Incarnato al 26enne che da più di un anno cerca l'amore nel Trono Over esattamente come lui.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'insinuazione del napoletano è chiara: Nicola potrebbe non essere realmente interessato alle donne del cast ma agli uomini, e farebbe finta di corteggiare persone che gli sarebbero totalmente indifferenti.

All'accusa del partenopeo, Vivarelli ha risposto alzando il tono di voce: il giovane ha ribadito che non ci sarebbe nulla di male se gli piacessero persone del suo stesso sesso, ma non è così e non ha mai preso in giro nessuna delle signore che ha frequentato da quando partecipa alla trasmissione di Canale 5.

La conduttrice di U&D punzecchia Armando

La tematica che è stata toccata nel corso della registrazione di U&D del 10 maggio, è delicata, per questo Maria De Filippi è stata attenta a tutte le parole che i due cavalieri hanno usato mentre litigavano. Quando Nicola ha etichettato col termine "sensibili" i suoi amici omosessuali, la presentatrice l'ha corretto dicendo che è sbagliato categorizzare le persone in base alle preferenze che hanno tra Uomini e donne.

Anche Armando non è stato risparmiato: la padrona di casa del dating-show ha ricordato a Incarnato che si può fingere e prendere in giro la redazione e il programma in tantissimi modi, non solamente manifestando un falso interesse nei confronti di qualche membro del parterre.

Chi ha assistito a questa puntata, però, racconta che Incarnato non ha colto la frecciatina di Maria, anzi l'ha elogiata probabilmente per svincolarsi dalle tante insinuazioni che sono state fatte sul suo conto ultimamente, come quelle di Riccardo Guarnieri (il pugliese ha reso pubblici alcuni sfoghi che Armando avrebbe avuto contro chi lavora per la trasmissione Mediaset, della quale parlerebbe malissimo).