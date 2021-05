Sono passati un paio di giorni da quando hanno cominciato a circolare in rete le anticipazioni di una puntata di Uomini & Donne molto particolare. Riccardo ha sparato a zero sulle ex Ida e Roberta, accusandole di parlare male della redazione e di partecipare al programma solo per continuare a lavorare come influencer. La "denuncia" di Guarnieri ha causato un brusco calo di follower a Di Padua: la dama del trono over, infatti, ha perso circa 4.000 fan su Instagram in poco tempo.

La stoccata di Riccardo alla dama di U&D

A circa due mesi di distanza dalla romantica scelta con la quale si erano giurati amore, Riccardo e Roberta sono tornati a U&D per annunciare la fine della loro relazione.

Dopo essersi rinfacciati mancanze e comportamenti poco "da coppia", i due sono arrivati alla conclusione che non sono fatti per stare insieme.

Nel corso della puntata che è stata registrata domenica 9 maggio, poi, Guarnieri si è lasciato andare a rivelazioni spiazzanti. Informazioni che, se trovassero riscontri nella realtà, metterebbero in imbarazzo più di qualche storico protagonista del dating show.

Il pugliese, ad esempio, ha accusato Di Padua di avergli fatto pressione per rientrare nel cast del programma: pare che la dama ambisse ad accrescere la sua popolarità soprattutto sui social network, dove lavora come influencer da qualche anno. Secondo il cavaliere, dunque, l'ormai ex compagna avrebbe stipulato con lui un "accordo" che permettesse a lei di stare davanti alle telecamere almeno fino alla fine della stagione.

Roberta viene 'abbandonata' da molti spettatori di U&D

Le cose che ha raccontato Riccardo, in una recente registrazione di U&D, sembra abbiano fatto aprire gli occhi a molti fan. Amedeo Venza, infatti, ha fatto notare l'improvviso e brusco calo di follower che Roberta ha avuto in questi giorni, ovvero da quando il suo ex l'ha accusata di prendere parte al format di Maria De Filippi solo per visibilità.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Da domenica 9 a martedì 11 maggio Di Padua ha perso circa 4.000 "seguaci" su Instagram: prima che Guarnieri rendesse pubblici i loro presunti accordi, la dama era seguita da 311.000 persone, mentre ora il suo profilo è tenuto d'occhio da 307.000 utenti.

Il fatto che la romana sia tornata in video dopo quasi due mesi d'assenza non ha giovato alla sua attività social: le "rivelazioni" del cavaliere pugliese hanno insinuato molti dubbi sulla sincerità della sua ormai ex fidanzata.

Le novità di U&D prima della pausa estiva

Secondo la consistente diminuzione di follower che c'è stata sul profilo Instagram di Roberta, è ipotizzabile che moltissimi spettatori di U&D abbiano creduto alle parole di Riccardo. Il cavaliere si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa prima di dire addio al programma, forse definitivamente.

Guarnieri, infatti, se l'è presa anche con Ida quando ha raccontato parte delle cose poco carine che avrebbe detto sulla redazione del dating show: pare, però, che Platano abbia "confiscato" il cellulare al pugliese per paura che potesse registrare qualche sua conversazione compromettente.

Anche Armando è stato accusato di parlare male degli autori del format che lo ospita da tanti anni: sembra che il napoletano si sia confidato soprattutto con Roberta, con quale avrebbe avuto anche un fugace e mai confessato flirt.

Quando mancano poche settimane alla lunga pausa estiva che Uomini e donne si concede ogni anni, sono ancora tanti i temi da snocciolare soprattutto tra i protagonisti del trono over. Per i giovani, infatti, rimane da registrare soltanto la scelta finale di Giacomo tra le corteggiatrici Martina e Carolina.