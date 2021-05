Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne e questa domenica 2 maggio, in studio c'è stato il ritorno di una delle coppie più discusse del momento. Trattasi di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, i quali sono riapparsi in trasmissione da Maria De Filippi per fare un bilancio della loro frequentazione fuori dallo studio. Riccardo e Roberta non hanno nascosto che ci sono delle criticità e hanno così confermato che il loro rapporto è in crisi. Immediata la reazione di Ida Platano, tornata in studio dopo la fine della sua relazione con Riccardo, la quale non ha perso occasione per attaccare il suo ex fidanzato.

Il ritorno di Riccardo e Roberta a Uomini e donne ed è crisi

Nel dettaglio, la prima ad entrare in studio a U&D è stata Roberta, la quale ha lasciato intendere che la situazione tra lei e Riccardo, a distanza di due mesi dall'addio al programma, non fosse affatto delle migliori.

Roberta ha svelato che Riccardo ha un carattere particolare e che fin quando una donna "sta zitta" e lo accetta va tutto bene, ma nel momento in cui si "ribella" a questi suoi difetti, subito scatena il caos.

La dama ha fatto degli esempi ed ha svelato che la scorsa settimana sono stati a Salerno per un weekend insieme. Durante la notte trascorsa in albergo, Riccardo non riusciva a dormire e così alle 4 di notte ha deciso di farsi una doccia, accendendo il phon e facendo svariati rumori.

Roberta infastidita da Riccardo, lui lascia lo studio di U&D

La reazione di Roberta non è stata delle migliori e la dama ha ammesso di essere "sbroccata" perché infastidita da quei rumori in piena notte che le hanno poi impedito di prendere nuovamente sonno.

A quel punto Riccardo è andato via e Roberta ha ammesso di aver perso le sue tracce per diverse ore: il cavaliere non avrebbe risposto alle sue telefonate.

In studio, però, Riccardo ha sbottato accusando Roberta di dire falsità ed ha addirittura lasciato lo studio di Uomini e donne.

Ida Platano attacca il suo ex fidanzato Riccardo a U&D

Sta di fatto che al termine della loro discussione avvenuta durante la nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi, Riccardo e Roberta hanno confermato la crisi in corso tra di loro.

A tal proposito è intervenuta anche Ida Platano, ex fidanzata di Guarnieri, la quale non ha perso occasione per lanciare una stoccata al vetriolo nei confronti del cavaliere.

Ida, infatti, ha fatto notare che pur cambiando la partner, il problematico della coppia resta sempre Riccardo ed ha ribadito che in un primo momento una persona può cercare di non vedere i difetti del proprio compagno, ma poi si arriva al punto in cui è necessario smussarli per poter andare avanti e vivere serenamente la relazione.