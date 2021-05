Gemma Galgani, a distanza di 11 anni dalla sua prima apparizione a Uomini e donne, continua a essere al centro dell'attenzione anche a causa delle continue liti con Tina Cipollari. A dire la sua sulla dama torinese è intervenuto ancora una volta il suo ex storico Giorgio Manetti, il quale ha sostenuto che la dama non fosse così famosa prima della loro frequentazione a Uomini e donne. Non contento, l'ex cavaliere ha lanciato una stoccata alla sua ex: "Resterà lì fino a cent'anni".

Affondo di Giorgio Manetti a Gemma: 'Vive esclusivamente per Uomini e donne'

A Uomini e donne le vicende sentimentali di Gemma Galgani continuano a tenere banco in quasi tutte le puntate. Celebri sono gli sfoghi della dama torinese contro l'opinionista Tina Cipollari, con la quale dà vita ad accese discussioni in studio. A dire la sua su Gemma, ancora una volta, il suo ex storico Giorgio Manetti, il quale ha rilasciato una nuova intervista sul settimanale Nuovo Tv. L'ex cavaliere fiorentino sembra avere le idee chiare sulla dama torinese, tanto da dichiarare: "Gemma vive esclusivamente per Uomini e donne". L'uomo ha inoltre precisato come la sua ex ripeta sempre le stesse cose, fatto questo che, a detta di Manetti, sembra convenire a Maria De Filippi, che nonostante tutto la tiene ancora in trasmissione.

Manetti su Gemma Galgani: 'Prima di conoscere me non era così famosa'

Giorgio ha anche detto la sua circa le recenti dichiarazioni di Tina Cipollari, la quale aveva sostenuto che Gemma, prima di conoscere Giorgio e di approdare a U&D, non era un personaggio celebre. A tal riguardo, Manetti ha dato ragione a Tina e a proposito della sua ex Gemma ha dichiarato: "Prima di conoscere me non era così famosa".

L'ex cavaliere ha tenuto a precisare che lui la fama l'ha ottenuta da solo, dimostrando ciò che sa fare con i fatti una volta uscito dalla trasmissione. Dalle sue dichiarazioni si evince come, secondo lui, Gemma non fosse un personaggio famoso prima della loro frequentazione a Uomini e donne.

Giorgio Manetti sicuro che Gemma starà a U&D fino a cent'anni

Non è la prima volta che Giorgio Manetti interviene per dire la sua sulla sua ex Gemma Galgani. Anche in passato non ha disdegnato di lanciare delle frecciate velenose e anche in questa intervista non sembra voler essere da meno. In riferimento alla lunga permanenza della dama nel programma di Maria De Filippi, Giorgio si dice certo che la donna resterà a Uomini e donne fino a cent'anni. Secondo Giorgio, il futuro di Gemma sarà legato per sempre a U&D. Per lui invece, si prospetta un debutto sul grande schermo, visto che reciterà nel film in uscita il prossimo natale, "Uno strano weekend al mare", al fianco di un altro ex volto di Uomini e donne, Sossio Aruta.