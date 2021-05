Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Roberto Ferri verrà messo con le spalle al muro da Alberto e Pietro e starà quasi per accettare la sconfitta, ma poi tornerà a Napoli Marina per soccorrerlo. Quest'ultima sarà di grande aiuto per l'imprenditore che si riprenderà e si immergerà nuovamente nel lavoro.

Nel mentre, Vittorio vorrà allontanarsi da Speranza e così deciderà di partire per Madrid, in modo tale da raggiungere Alex.

Intanto, Speranza si renderà conto di essere diventata un problema in casa Del Bue e così deciderà di far ritorno al suo paese.

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 3, Roberto Ferri cercherà di incassare il colpo e proverà a risollevarsi, ma nel mentre Pietro sarà pronto a sferrare un nuovo attacco contro di lui, tramite Alberto. Intanto, Vittorio sarà più deciso che mai ad allontanarsi dalla tentazione rappresentata da Speranza, e così vorrà partire per Madrid per ricongiungersi con Alex. Allo stesso tempo però, Speranza si renderà conto che la sua presenza in casa Del Bue sta creando diversi problemi e così deciderà di ritornare nel suo paese.

Roberto si riprenderà grazie all'arrivo di Marina

Poco dopo, Marina farà ritorno nella città di Napoli per aiutare Roberto. Giordano infatti, a differenza di Ferri non si lascerà scoraggiare dalla situazione e vorrà avere un confronto faccia a faccia con Pietro. Intanto, Silvia sarà ancora molto lusingata da Giancarlo, ma nonostante ciò non vorrà cedere a queste tentazioni, in quanto cercherà a tutti i costi di salvare la sua relazione con Michele.

Nel frattempo, Marina e Roberto lavoreranno a un piano per salvare i Cantieri, mentre Abbate continuerà con il suo piano di vendetta e porterà dalla sua parte quanti più alleati possibili. Intanto, Alberto proverà ancora una volta a riavvicinarsi a Clara, anche se la donna non sarà molto contenta di questo riavvicinamento. Invece, Renato sarà sommerso dal lavoro e così chiederà l'aiuto del suo amico Raffaele.

Successivamente, Roberto si riprenderà e grazie all'aiuto di Marina si immergerà nuovamente a pieno nel lavoro. Allo stesso tempo però, Lara si sentirà messa da parte dall'arrivo della Giordano. Intanto Vittorio, sarà pronto a partire per la Spagna, ma arriverà una telefonata del tutto inaspettata che agiterà non poco Patrizio.