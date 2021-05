Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la serie tv "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 maggio, Franco farà di tutto per scoprire la verità su quanto sta accadendo ai Cantieri e questo lo porterà ad avere dei problemi in famiglia. Inoltre Ferri, per salvare la situazione, metterà in pratica un piano per risolvere la situazione. Nel frattempo Samuel corteggerà Speranza e Vittorio tenterà di tutto per resistere alla sua irresistibile bellezza.

Franco determinato a scoprire la verità

Nelle puntate di "Un Posto al sole" che saranno trasmesse dal 3 al 7 maggio, Lara starà vicino a Roberto Ferri, che sarà alle prese con tanti problemi. Patrizio proverà a fare chiarezza sui suoi sentimenti, mentre Renato riuscirà a trovare il suo bagaglio. Intanto Franco porterà avanti le sue indagini privatamente, ma si esporrà a più di un rischio.

In tutto questo Samuel corteggerà Speranza, con Vittorio che farà di tutto per resistere al suo irresistibile fascino. Nello stesso tempo il ragazzo eviterà di non incrinare il rapporto con Patrizio. Inoltre per il Boschi scoprire la verità diventerà una cosa di fondamentale importanza e questo non potrà che portare delle incomprensioni in famiglia.

Vittorio e Patrizio si confronteranno su chi dovrà pulire casa, ma proprio quando la situazione avrà raggiunto una piega alquanto bizzarra, i due apprenderanno che qualcuno ha fatto loro una sorpresa, mettendo tutto in ordine.

Ferri prende una decisione

Secondo le anticipazioni televisive degli episodi in onda fino al 7 maggio, Ferri reagirà al momento delicato dei Cantieri e farà una scelta drastica che potrebbe cambiare il destino degli operai.

Franco proverà a risolvere i problemi familiari.

Intanto Silvia tornerà dalla vacanza con Michele e si confiderà con Guido. Patrizio e Vittorio, dopo aver litigato, si renderanno conto che qualcuno ha pulito casa al posto loro e cercheranno di capire chi possa essere stato.

Nel frattempo Roberto predisporrà un piano elaborato per salvare i Cantieri.

La situazione delicata in cui versa l'azienda non potrà che coinvolgere pure Alberto, il quale avrà delle conseguenze inaspettate. In tutto questo Silvia sarà accolta al Vulcano da un nuovo cliente abituale, che a quanto pare ha sentito la sua mancanza. Michele invece riceverà una triste notizia.

Le cose per Alberto si complicano

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 maggio, Ferri cercherà di limitare i danni ai Cantieri, mentre Franco non si rassegnerà all'idea che gli operai paghino le conseguenze di tutta questa situazione.

Anche per Alberto Palladini le cose si comprometteranno irrimediabilmente. Infine Guido non sopporterà più le numerose lamentele di Cerruti e deciderà di intervenire.