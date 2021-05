Nella puntata di DayDreamer in onda mercoledì 5 maggio, Sanem sarà molto rammaricata dopo aver sentito Can dire che per lei non sente niente, così gli metterà il broncio. Le cose, invece, andranno meglio per Leyla, che otterrà una promozione.

Sanem rifiuta il passaggio di Can

Sanem sarà molto risentita nei confronti di Can, dopo che lo ha sentito mentre diceva a suo padre che non la percepisce più nel suo cuore e, per questo motivo, si è sentito sollevato nel non averla baciata quando erano da soli al rifugio. Si comporterà con lui in maniera molto fredda e anche quando le offrirà un passaggio dalla tenuta all'ufficio la ragazza lo rifiuterà, prediligendo un taxi.

Però vista l'indisponibilità di quest'ultimo, e con fare abbastanza "rancoroso", deciderà di accettare il passaggio.

Leyla ottiene una promozione

Successivamente in agenzia Leyla avrà modo di esporre a Can e Sanem la vicenda riguardante la bugia detta su Arthur Capello. Per il fotografo l'unica soluzione sarà parlare con il signor Asim, dirgli che Capello ha chiesto troppi soldi e che per questo motivo non è stato stipulato nessun tipo di accordo.

Intanto la prontezza di Leyla nel gestire tutta la situazione farà venire in mente un'idea a Emre: forse è arrivato il momento che la moglie ottenga una promozione, così chiederà a Can di promuoverla da assistente a rappresentante dei clienti. Il fotografo accetterà la proposta, in fondo se hanno ottenuto il lavoro con il signor Asim è solo grazie a Leyla.

Così annuncerà davanti a tutti i dipendenti l'avanzamento di carriera della maggiore delle Aydin.

Can e Sanem vanno all'incontro con il signor Senim

La giornata lavorativa proseguirà e Deren prenderà un appuntamento con i dirigenti della Woman Art Kozmetic per discutere della questione Arthur Capello. All'incontro non sarà presente il signor Asim, in quanto impegnato all'estero per un incontro di lavoro molto importante, ma Can e Sanem avranno l'opportunità di poter parlare con suo fratello, il signor Senim, così i due si dirigeranno verso gli uffici dell'azienda.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il viaggio in macchina non sarà per niente tranquillo e i due si ritroveranno a discutere anche sul traffico, infatti Sanem gli consiglierà di cambiare strada, ma Can non ne vorrà sapere e proseguirà a seguire la strada che conosce. La ragazza però si ritroverà ad avere perfettamente ragione, infatti i due di ritroveranno imbottigliati nel traffico, rischiando di arrivare in ritardo all'incontro con il signor Senim.

Sanem, però, si farà venire in mente un'idea: chiederà a un motociclista di passaggio se la può accompagnare a Üsküdar, il quartiere in cui si trovano gli uffici dell'azienda di cosmesi. Lui all'inizio rifiuterà, ma dopo che Sanem gli offrirà dei soldi accetterà. Can cercherà di bloccarla, ma la ragazza non sentirà ragioni e sfreccerà insieme al motociclista sconosciuto all'appuntamento con il signor Senim.