Gli spoiler della famosa soap opera Una vita riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 maggio su Canale 5, Marcia dovrà prepararsi ad affrontare qualcosa di inaspettato: la donna verrà arrestata per l'assassinio di Ursula, ma una volta interrogata dirà di essere completamente all'oscuro di come sia avvenuta la morte della dark lady e giurerà di non esserne immischiata. Le prove a carico di Marcia, però, smentiranno la sua versione e il commissario Mendez non potrà fare a meno di procedere con il suo arresto.

Non ci vorrà molto prima che Felipe scopra quanto accaduto alla sua ex fidanzata: l'avvocato sarà molto in ansia per Marcia e deciderà immediatamente di difenderla in tribunale.

Spoiler Una Vita: Camino riceve un regalo da Maite

Nelle prossime puntate di Una Vita, Camino riceverà una particolare scatola con un laccio rosso. La giovane capirà subito che il regalo proviene da Maite, ma non dirà nulla a sua madre Felicia e fingerà di non sapere chi sia il mittente. Jacinto, invece, vorrà cambiare cognome come Servante. Successivamente Felipe chiederà a Genoveva se abbia avuto a che fare con la morte di Ursula: la donna negherà di essere immischiata con l'assassinio della Dicenta, ma in quel momento si presenterà alla porta il commissario Mendez per interrogarla.

Marcia, intanto, chiederà al gemello di Santiago un favore per Felipe, poi la coppia si presenterà a casa dell'avvocato.

Bellita scopre di essere stata avvelenata da Margarita

Liberto farà di tutto pur di evitare che Rosina veda i quadri di Maite, prima dell'inaugurazione della galleria d'arte. Frattanto Bellita sentirà la voce di un poliziotto dalla sua camera e chiederà spiegazioni a José.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quest'ultimo non riuscirà più a mantenere il segreto riguardo l'avvelenamento della moglie, così racconterà alla donna tutta la verità in merito al diabolico piano di Margarita nei suoi confronti. Bellita non reagirà tanto bene, dopo aver scoperto di essere stata avvelenata dalla sua amica e avrà una ricaduta sia emotiva, che fisica.

Maite gelosa di Camino e Ildefonso

Maite vedrà Camino e Ildefonso scherzare e ridere insieme: la pittrice avrà una reazione assai inaspettata e sarà accolta da una forte gelosia. Nel frattempo Servante si farà stampare i biglietti da visita con il suo nuovo cognome e spenderà molti soldi, poi l'uomo farà una particolare scoperta. Nella chiesa di Acacias, intanto, si terrà il funerale di Ursula Dicenta, alla quale parteciperanno soltanto pochi abitanti della cittadina. Dopo la messa, Fabiana organizzerà un brindisi presso la pensione in onore della dark lady, ma accadrà qualcosa di inaspettato.

Marcia viene arrestata

Poco dopo la commemorazione per Ursula, avvenuta presso la pensione di Fabiana, Marcia verrà arrestata dal commissario Mendez per la morte della stessa Dicenta e il gemello di Santiago non potrà fare nulla per impedirlo.

In seguito l'uomo si recherà da Genoveva per chiederle spiegazioni di quanto accaduto a Marcia, mentre Felipe scoprirà che la sua ex fidanzata è stata arrestata e deciderà sin da subito di difenderla in tribunale, come suo legale. Infine, Camino sarà assai stupita dalla reazione di Maite nei confronti di Ildefonso, così deciderà di farle una visita a sorpresa.