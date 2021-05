Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Una vita sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 maggio su Canale 5, il gemello di Santiago sembrerà davvero molto innamorato di Marcia, così confesserà i suoi sentimenti alla donna: Sampaio sarà ancora molto turbata con l'uomo per tutte le bugie dette, ma rimarrà lo stesso al suo fianco. In seguito il finto Santiago acquisterà i biglietti per Cuba, poi l'uomo avviserà la sua amata della sua decisione: Marcia, alla fine, accetterà di lasciare Calle Acacias per sempre, per trasferirsi a Cuba insieme al gemello del suo ex marito.

Anticipazioni Una vita: il gemello di Santiago confessa a Marcia di amarla

Nelle prossime puntate di Una vita, tutti gli abitanti di Calle Acacias si prepareranno per la vigilia di Natale e organizzeranno la serata con i propri cari. Nel frattempo il gemello di Santiago confesserà a Marcia di essere veramente innamorato di lei: la donna sarà ancora molto arrabbiata per le tante menzogne, ma allo stesso modo non si allontanerà dall'uomo. In seguito Ursula continuerà a provocare Genoveva e arriverà addirittura a insinuare che il bambino che aspetta, potrebbe non essere di Felipe, bensì del gemello di Santiago. Servante, intanto, convincerà Jacinto e Cesario a cantare la serenata per Arantxa.

Marcia accetta di partire per Cuba

Bellita eseguirà alcune analisi, dopo le quali si scoprirà che la donna è stata avvelenata. Del Campo, però, sarà ignara di essere stata avvelenata da Margarita, così chiederà ai suoi familiari di invitare la sua amica a cena. Frattanto Cinta organizzerà un piano e con l'aiuto di Emilio e di Liberto, farà arrestare Margarita.

In seguito Camino avrà una brutta discussione con suo fratello, poi la giovane preparerà una cena a sorpresa per la sua famiglia e chiederà scusa a sua madre Felicia. Genoveva, intanto, affiderà un misterioso compito a Velasco, mentre Marcia accetterà di partire per Cuba insieme al gemello di Santiago. Genoveva sarà d'accordo con le intenzioni dell'uomo, ma gli ricorderà che prima di lasciare Calle Acacias per sempre, dovrà occuparsi di Ursula Dicenta.

Bellita combatte per la sua vita

Maite sarà assai preoccupata per il troppo entusiasmo di Camino, riguardo la loro relazione. Nel frattempo Josè, Cinta e Arantxa aspetteranno con ansia che i medici trovino una buona cura per Bellita. Liberto e Rosina, invece, avranno alcune discussioni riguardo la gestione della loro futura galleria d'arte, poiché la donna si sentirà notevolmente esclusa, al contrario di Maite. Successivamente Servante e Jacinto canteranno davanti alle domestiche, ma non avranno affatto il successo sperato, così il guardiano deciderà di annullare l'esibizione dei canti natalizi. Nel contempo Bellita dovrà combattere per la sua vita, poiché le sue condizioni di salute peggioreranno molto, poi la donna pregherà Cinta di non rinunciare al suo debutto per colpa sua.

Maite vuole trasferirsi a Parigi

Maite deciderà di interrompere la sua relazione con Camino e poi informerà la giovane che ha intenzione di lasciare per sempre Calle Acacias e di trasferirsi a Parigi. Dopo la notizia improvvisa da parte della sua amata, Camino sarà assai disperata e avrà il "cuore spezzato". Nel frattempo Ursula incontrerà Marcia per strada e avvertirà la donna dei rapporti tra il gemello di Santiago e Genoveva, ma la reazione della donna sarà assai inaspettata, tanto che darà un forte spintone a Dicenta, creando scalpore tra i presenti.