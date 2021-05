Grandi colpi di scena accadranno nel corso della puntata finale di Una vita in onda a inizio maggio in Spagna. Le trame della soap opera svelano che Felipe Alvarez Hermoso deciderà di raggiungere Dori a Ginevra dopo aver negato il perdono a Genoveva. Servante e Fabiana, invece, diventeranno ricchi in seguito a una vittoria alla lotteria.

Una vita, puntata finale: Felipe non perdona Genoveva in punto di morte

Le anticipazioni di Una vita raccontano che il primo evento che caratterizzerà la puntata finale della soap opera sarà la morte di Genoveva.

In dettaglio, la darklady riceverà un colpo di pistola all'addome dal marito Aurelio nonostante sia già condannata per colpa di un avvelenamento continuo da parte della figlia Gabriela. In questo frangente, il maggiordomo Marcelo ucciderà Quesada mentre Salmeron dopo essersi resa conto di stare per morire chiederà d'incontrare Felipe.

Qui l'avvocato non riuscirà a concederle il perdono per tutto il male che gli ha fatto dal momento che ha messo piede ad Acacias nonostante abbia ammesso di averla amata. Ma il vero colpo di scena si verificherà dopo la morte di Genoveva. Gabriela risponderà al telefono dove annuncerà a Cayetana che finalmente diventeranno ricche e potranno così diventare le padrone di Acacias.

Servante e Fabiana vincono alla lotteria

Nella puntata finale della soap opera iberica, Lolita farà finalmente pace con suo suocero Ramon, tanto da accettare di trasferirsi per un certo tempo a Cabrahigo per stare insieme al piccolo Moncho. Inoltre, la vedova di Antonito non scarterà l'ipotesi di rifarsi una vita accanto a Fidel.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Inoltre ci saranno belle notizie per Servante e Fabiana. I due coniugi, infatti, partiranno per un viaggio di piacere dopo aver vinto un biglietto alla lotteria. Al loro ritorno decideranno di fare dei lavori alla loro pensione, trasformandola in un Gran Hotel e di ricoprire i loro amici con molti regali.

Bellita riceverà una medaglia al merito artistico per la sua carriera mentre Jacinto diventerà il sindaco del paese.

L'avvocato raggiunge Dori a Ginevra

Casilda, invece, rinuncerà ad aprire una merceria tutta sua con la vincita ottenuta con lo stesso biglietto di Servante e Fabiana. La domestica annuncerà a Rosina e Liberto di voler rimanere al loro servizio. Inoltre, Rubio accoglierà in casa Susana e Armando, i quali convinceranno lei e Liberto ad aprire una società per l'esportazione del petrolio. In questo frangente, i fan assisteranno al ritorno di Leonor, che ventilerà l'intenzione di trasferirsi per sempre ad Acacias insieme alla famiglia.

L'avvocato Felipe deciderà di trasferirsi a Ginevra per raggiungere il suo amore Dori e per stare accanto a suo figlio Tano, ormai residente in Svizzera da molto tempo.

Infine Hortensia e Pascual decideranno di convolare a nozze.