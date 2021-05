Il finale di stagione della soap opera Una vita sarà caratterizzato da numerosi colpi di scena che emozioneranno il pubblico da casa. Le trame delle puntate in programma a inizio maggio 2021 in Spagna annunciano belle notizie per Casilda Escolano. In dettaglio, la domestica deciderà di aprire una sua attività dopo aver vinto alla lotteria. Una decisione, che provocherà non pochi dispiaceri in Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Mendez.

Una vita, spoiler Spagna ultime puntate: Casilda decide di aprire un'attività

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le ultime puntate in onda a inizio maggio sull'emittente La 1 annunciano una svolta lavorativa per Casilda, uno dei personaggi più amati della soap opera di Aurora Guerra.

Tutto inizierà con precisione quando la domestica scoprirà di aver vinto un biglietto della lotteria condiviso con Fabiana. La Escolano, a questo punto, inizierà a fantasticare su cosa fare con tutto quel denaro vinto, mentre Servante e sua moglie Fabiana andranno in vacanza per qualche giorno. Alla fine, la giovane prenderà una decisione molto importante per il suo futuro.

Casilda, infatti, deciderà di aprire un'attività tutta sua. Ma prima di fare ciò, la ragazza dovrà comunicare a Liberto (Jorge Pobes) e Rosina la decisione di abbandonare il posto di domestica.

Rosina e Liberto scoprono che la domestica lascerà il lavoro

Nelle ultime puntate dello sceneggiato iberico che saranno trasmesse nel 2022 su Canale 5, Rosina e Liberto avranno una reazione molto diversa alla volontà di Casilda di lasciare il lavoro.

Scendendo nei dettagli, la madre di Leonor non apparirà per nulla dispiaciuta dopo la dichiarazione in lacrime della domestica. Una reazione che lascerà senza parole quest'ultima, tanto che Mendez cercherà di consolarla.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: i telespettatori scopriranno che Rosina finge di essere indifferente per non soffrire troppo all'addio di Casilda, una fedele domestica con la quale ha spartito tantissimi anni della sua vita.

La Rubio, infatti, non riuscirà a concepire la scelta della Escolano di aprire una sua attività, dimostrando di soffrirne moltissimo.

La Rubio ritrova sua figlia Leonor

Nel frattempo Acacias 38 vedrà il ritorno di Armando e Susana. Qui, la coppia proporrà a Rosina e Liberto un nuovo affare ovvero quello di entrare in una società dedita all'esportazione del petrolio.

Inoltre, la Rubio assisterà al ritorno di sua figlia Leonor Hidalgo dal Portogallo, dove ha dato alla luce tre gemelli. Una scena commuovente, che i telespettatori italiani avranno modo di vedere tra un anno a causa della differenza di messa in onda con la Spagna.