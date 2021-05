Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni ad eccezione della domenica, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a sabato 8 maggio, Marcia scoprirà che Santiago è un impostore e che suo marito è in realtà morto da tempo. Inoltre Margarita sarà colta sul fatto e posta in stato di arresto, mentre Felicia negherà alla figlia di vedere Maite.

Andrade dice a Ursula che Santiago in realtà è morto

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 3 all'8 maggio, Santiago farà vedere a Marcia i biglietti per Cuba, ma la ragazza ormai sarà determinata nello scoprire fino in fondo chi è veramente lui.

Intanto Bellita mostrerà qualche miglioramento. Emilio però all'improvviso noterà Margarita mentre sarà intenta a versare del veleno nella tazza della donna.

Nel frattempo Felipe deporrà in tribunale contro Andrade e si mostrerà soddisfatto. Ursula in tutto questo scriverà delle missive ai vicini e si recherà in carcere dove incontrerà Andrade. In cambio del suo aiuto per fare fuori Genoveva, le confesserà che il marito di Marcia è morto da tempo e chi si sta spacciando per Santiago è un impostore.

I Dominguez scoprono che Bellita è stata avvelenata

Secondo le anticipazioni fino all'8 maggio, Margarita si giustificherà con Emilio in maniera molto vaga e poi andrà via, scordando la borsa in cui è contenuta la fiala.

Intanto Rosina penserà che il marito la stia tradendo con Maite. La donna si confronterà direttamente con la pittrice e apprenderà che invece i due hanno intenzione di aprire una galleria d'arte.

Nel frattempo Genoveva e Felipe proseguiranno i preparativi per le nozze. Cesareo racconterà a Felicia che Camino si vede di nascosto con Maite e si infurierà molto, tanto da negarle di vedersi più con lei.

Inoltre Jacinto e Casilda vinceranno un premio minore della lotteria. I Dominguez finalmente riceveranno il referto del laboratorio e apprenderanno che Bellita è stata avvelenata.

Genoveva assegna un incarico a Velasco

In base alle trame degli episodi in onda la prossima settimana, Santiago dirà a Marcia che in verità è Israel, il fratello gemello del suo defunto marito.

Aggiungerà che è arrivato ad Acacias solo per impedire le sue nozze con Felipe. Emilio racconterà a Josè e Cinta di avere intravisto Margarita mettere una sostanza misteriosa nella tazza da tè di Bellita e consegnerà la bustina per farla analizzare. Intanto Ursula insinuerà che il padre del bambino di Genoveva è del finto Santiago.

In tutto questo le analisi daranno la conferma che Margarita ha fatto ingerire a Bellita un veleno molto potente, ma quest'ultima ha intenzione di invitarla a cena. Cinta allora orchestrerà un piano e grazie a Liberto ed Emilio riusciranno a fare arrestare Margarita. Infine Camino organizzerà una cena a sorpresa per la famiglia e nell'occasione chiederà perdono a Felicia, mentre Genoveva assegnerà un incarico misterioso a Velasco.