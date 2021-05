Il Paradiso delle Signore 5 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily per l'ultima puntata della quinta stagione raccontano che Giuseppe (Nicola Rignanese) insisterà perché Rocco (Giancarlo Commare) avverta la famiglia di Maria (Chiara Russo) dell'imminente matrimonio. Ludovica Brancia (Giulia Arena) continuerà a cercare un modo per far scagionare Marcello (Pietro Masotti), mentre Gloria (Lara Komar) e Stefania (Grace Ambrose) saranno sempre più vicine sebbene la Venere non saprà in realtà chi è la capo commessa.

Un improvviso accadimento, infine, turberà la ritrovata sintonia tra Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni).

Gabriella dirà a Salvatore della possibilità che lei se ne vada da Milano assieme a Cosimo

Le trame de Il Paradiso delle signore 5 per la puntata di venerdì 14 maggio evidenziano che Rocco e Maria decideranno di sposarsi e Giuseppe, in vista delle imminenti nozze, insisterà perché il figlio chiami in Sicilia la famiglia Puglisi così da dare la lieta notizia al padre della futura sposa.

Gabriella, successivamente, dirà a Salvatore della possibilità che lei vada via dalla città meneghina assieme a Cosimo.

Ludovica vorrà far scagionare Marcello a ogni costo

Gli spoiler della soap opera italiana per l'episodio n° 150 rivelano che Ludovica Brancia si sentirà sotto pressione a causa dei guai giudiziari che sta attraversando il suo amato Barbieri.

A tal proposito, Di Montalto avvertirà la necessità di sfogarsi e lo farà con Cosimo.

La donna, inoltre, sarà più che mai intenzionata a trovare un modo per far scagionare Marcello, malgrado fino a quel momento l'avvocato Finzi non ha saputo aiutarla in tal senso.

Riuscirà Ludovica a dimostrare l'innocenza per proprietario della Caffetteria?

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Gloria e Stefania saranno sempre più vicine

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 del 14 maggio riportano che Stefania e Gloria saranno sempre più vicine. Colombo, però, continuerà a essere ignara che la capo commessa del Paradiso, in realtà, è sua madre.

Moreau, data l'ambigua situazione, verrà presa da un momento di sconforto durante la proiezione del video pubblicitario per la campagna statunitense e confesserà parte del proprio passato ad Armando.

Gloria avrà svelato a Ferraris di essere la madre di Stefania?

Marta e Vittorio, infine, parranno aver trovato una certa sintonia sia sul piano professionale che su quello relazionale. Sembreranno, quindi, tornati quasi alla simbiosi d'un tempo ma un accadimento improvviso turberà il loro feeling e la loro tranquillità.