Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la trasmissione di Maria De Filippi che si sta avviando verso il gran finale di questa edizione. Le anticipazioni rivelano che la trasmissione chiuderà i battenti il prossimo venerdì 28 maggio, con la messa in onda dell'ultima puntata. A differenza di quanto è accaduto nelle scorse settimane, la trasmissione non sarà registrata nel fine settimana: in questi giorni, infatti, la padrona di casa è impegnata con la finale di Amici 20 e quindi le nuove registrazioni di Uomini e donne slittano alla prossima settimana (19 e 20 maggio) e saranno quelle decisive per Giacomo e Gemma.

Le nuove registrazioni di Uomini e donne il 19 e 20 maggio

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, le nuove registrazioni di Uomini e donne sono in programma per mercoledì 19 e giovedì 20 maggio. Sono queste le due date in cui i protagonisti della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi torneranno di nuovo in studio per le riprese delle nuove puntate, che dovrebbero essere anche le ultime di questa fortunatissima edizione, seguita da una media giornaliera di circa tre milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 22 e il 25%.

Giacomo farà la scelta finale a U&D

Durante le nuove registrazioni di Uomini e donne ci sarà spazio per l'attesa scelta finale del tronista Giacomo, l'unico dei tre tronisti di questa edizione ad essere ancora 'in gioco'.

Ad oggi, infatti, Giacomo ha dimostrato di non avere ancora le idee chiare tra Carolina e Martina, le due corteggiatrici che hanno fatto breccia nel suo cuore e con le quali ha deciso di trascorrere un'ultima intera giornata assieme, prima di arrivare alla fatidica scelta conclusiva.

Il resoconto di quello che è successo tra Giacomo, Martina e Carolina sarà trasmesso nelle prossime registrazioni di Uomini e donne, prima di arrivare poi al fatidico momento della scelta.

Con quale delle due ragazze Giacomo deciderà di lasciare il programma di Canale 5?

Gemma Galgani e la scelta sul futuro: registrazione U&D del 19 e 20 maggio

E poi ancora, in queste ultime registrazioni di Uomini e donne del 19 e 20 maggio, ci sarà spazio anche per quella che sarà la scelta di Gemma Galgani. Il pubblico da casa, infatti, scoprirà se la dama avrà intenzione di lasciare il programma con qualche cavaliere presente in studio e di conseguenza provare a conoscersi meglio durante l'estate, oppure se andare via da single e in questo caso rimettersi in gioco a partire dal prossimo settembre.

Occhi puntati anche su Ida Platano, che in una recente intervista ha ammesso di aver fatto delle conoscenze interessanti in trasmissione e quindi non si esclude che possa decidere di uscire dal programma con un nuovo cavaliere.