L'ultimo numero della rivista di Uomini e donne, ha dedicato spazio a uno storico protagonista del Trono Over.

Armando Incarnato ha parlato di tutto, dalla delusione per la storia mai cominciata con Ida Platano al rapporto forse più che amichevole con Roberta Di Padua. Il napoletano, inoltre, ha spiegato che se è mancato dagli studi Elios per qualche settimana, è solo per motivi familiari e non per presunti screzi con la redazione.

Il pensiero del protagonista di Uomini e Donne su Ida

Quando Ida è rientrata nel cast di Uomini e Donne, Armando non era presente.

I due si sono frequentati per un breve periodo più di un anno fa, ovvero prima che la dama accettasse di tornare assieme all'ex Riccardo.

In merito al ritorno di Platano nel parterre del Trono Over, il napoletano ha fatto sapere: "L'ho visto da casa e aveva lo stesso sguardo del passato, ancora legata a quella situazione nella quale le è mancato il coraggio di dirigersi verso nuovi orizzonti".

Incarnato ha fatto riferimento al momento in cui lui e la bresciana sono usciti insieme e si sono scambiati dei baci. Quando sembrava potesse nascere una nuova coppia nel dating-show, però, Guarnieri si mise in mezzo e le tentò tutte pur di riconquistare l'ex fidanzata (facendole addirittura una proposta di matrimonio davanti alle telecamere).

Al giornalista che gli ha chiesto come mai ultimamente non si è riproposto alla parrucchiera, il cavaliere ha risposto: "Sono stato accantonato per nulla l'anno scorso. Lei non ha raccontato chi sono realmente e come è stata con me. L'ho sempre trattata con i guanti".

La frecciatina a Riccardo, antagonista di Uomini e Donne

Sulle pagine della rivista di Uomini e Donne che è uscita il 28 maggio, Armando si è lamentato dell'atteggiamento a suo parere poco coerente di Ida.

"L'ho trattata bene e lei è tornata dall'ex. Se in passato fosse stata sincera, avrebbe fatto lei dei passi verso di me", ha aggiunto il cavaliere del Trono Over nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Incarnato, poi, ha reso pubblica una convinzione che ha maturato di recente: "Lei è uscita con me solo per far ingelosire Riccardo, mi sento un uomo tradito che non corteggia di nuovo la stessa donna".

Il napoletano ha anche detto che se Platano fosse stata realmente interessata a lui, avrebbe tentato un riavvicinamento da quando è rientrata nel cast, invece ha preferito conoscere altre persone non affini a lei.

La verità sul legame con le altre dame di Uomini e Donne

Nell'ultima intervista che ha rilasciato prima dello stop estivo di Uomini e Donne, Armando ha parlato anche di Roberta e del rapporto che hanno instaurato prima ancora che lei si fidanzasse con Riccardo.

"È vero che le ho chiesto di uscire per riaprire o chiudere i ponti, lei alla fine ha scelto un'altra strada come Ida", ha precisato il partenopeo.

In merito all'accusa che ha lanciato Guarnieri sulle brutte cose che avrebbe detto sulla redazione del programma, Incarnato ha detto: "Mi sono sentito tradito, come pugnalato alle spalle perché io e lei abbiamo legato da subito.

Per fortuna la verità è venuta fuori".

L'uomo ha allontanato in parte la possibilità di poter vivere una storia d'amore con Di Padua: "Non lo so, non sono in grado di pronosticare il futuro".

Il cavaliere del Trono Over ha anche speso belle parole per Gemma Galgani, la dama che continua a difendere pubblicamente da chiunque provi a metterla in dubbio. Da quando negli studi Elios è arrivata Isabella Ricci, poi, la torinese sembra aver perso credibilità agli occhi della maggior parte dei telespettatori, che le preferiscono di gran lunga la new entry.