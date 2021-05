Sono passati pochi giorni da quando in rete ha cominciato a circolare un interessante Gossip su uno dei finalisti di Amici 20. Una giornalista, infatti, pare che abbia fatto sapere che se lei e i suoi colleghi non fanno domande personali a Deddy, è perché esisterebbe un preciso divieto. La casa discografica del ragazzo, dunque, starebbe vietando a chiunque intervisti il giovane di chiedergli qualcosa sulla storia d'amore con Rosa, ballerina conosciuta nella scuola qualche mese fa.

Aggiornamenti sulla coppia nata ad Amici

A due settimane di distanza dalla fine di Amici 20, in rete non si parla d'altro che di quello che è sta succedendo tra gli allievi lontano dalle telecamere.

Deddy, in particolare, sta catturando l'attenzione degli appassionati di gossip tacendo sulla sua vita amorosa, e più precisamente sulla relazione con la collega Rosa.

I tanti giornalisti che stanno intervistando il torinese in questi giorni, non gli stanno chiedendo nulla sua sua situazione sentimentale, e questo sta facendo storcere il naso a molti fan.

Dietro a questo insolito comportamento, però, ci sarebbe un divieto imposto dalla casa discografica che gestisce il giovane talento: chiunque voglia fare due chiacchiere con l'alunno del talent-show di Maria De Filippi, deve evitare di curiosare nella sua sfera privata.

L'ultimo "colloquio" che il cantante ha avuto con la stampa, è stato sulla falsa riga di tutti gli altri: tante domande sul disco appena uscito e sull'esperienza nella scuola di Amici, ma nessuna sulla relazione la ballerina Di Grazia.

I rumor sulla vita privata del cantante di Amici

Da quando ha lasciato la casetta di Amici, Deddy è costantemente al centro delle chiacchiere per il "mistero" che ha avvolto la sua vita privata.

A differenza di Giulia e Sangiovanni, il torinese e Rosa non hanno condiviso nessuna foto o video insieme, non si sono scambiati dediche social e non hanno rassicurato in nessun modo i fan sulla loro storia d'amore.

Il ragazzo, inoltre, a Verissimo è apparso triste e sconsolato quando gli è stato mostrato un filmato sulla sua relazione con la ballerina, della quale ha sempre parlato al passato e con gli occhi lucidi.

Proprio quando i sostenitori della coppia sembrava si fossero rassegnati all'idea che i due allievi della ventesima edizione del talent-show siano diventati già ex, una giornalista ha riacceso le speranze parlando di un veto che i discografici dell'artista avrebbero posto a chiunque voglia intervistarlo: nessuna domanda sulla ballerina Di Grazia o sull'amore in generale.

Deddy tace sull'amore dopo l'uscita dalla scuola di Amici

Viste le tante indiscrezioni che sono circolate di recente sulla storia tra Rosa e Deddy, i fan di Amici non sanno più a cosa e a chi credere. Se da un lato c'è chi pensa che la coppia si sia separata ma stia evitando di dirlo per non distogliere l'attenzione dalla carriera del ragazzo (in promozione con il suo disco d'esordio), dall'altro c'è chi è convinto che i due stiano insieme segretamente e che non lo rendano pubblico per volere di terze persone.

Insomma, qualcosa di certo su questa relazione si saprà solamente quando almeno uno dei due protagonisti si esporrà per confermare o per smentire i gossip che un giorno li vogliono uniti ma lontano da occhi indiscreti e un altro in crisi o addirittura già ex.

Nessuna nube, invece, ha colpito l'altra coppia che si è formata nella scuola, quella dei finalisti Sangiovanni e Giulia: i due si mostrano felici ed innamorati sui social network, oltre che nelle interviste che stanno rilasciando dopo la finale che li ha visti classificarsi rispettivamente secondo e prima.