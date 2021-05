Ursula Bennardo ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e donne. L'ex dama del dating show di Canale 5 ha parlato dell'organizzazione del matrimonio con Sossio Aruta. Inoltre, si è lasciata scappare una frecciatina forse su alcune coppie nate nel programma: a detta di Ursula in una coppia si è razionali quando non c'è l'amore.

La favola con Sossio

Ursula Bennardo ha spiegato di vivere una favola con Sossio Aruta: l'ex dama ha precisato che la loro storia non è solo rose e fiori. A volte ci sono anche dei litigi, ma nessuno dei due può stare l'uno lontano dall'altra.

Come riferito dalla donna, la famiglia del "Mulino Bianco" non è esiste. Ursula ha definito la storia con Aruta "strana", poiché quando era approdata a Uomini e Donne per cercare l'amore non pensava di intraprendere una relazione con una persona come Sossio: Bennardo immaginava di uscire con un uomo completamente diverso.

L'ex dama ha ribadito che nella loro imperfezione, si completano. A tale proposito la diretta interessata si è sentita in dovere di lanciare una frecciatina ad alcune coppie nate nel dating show condotto da Maria De Filippi: "Penso che in una coppia si sia razionali e non si scenda a compromessi quando non c'è amore..." Insomma, Ursula avrebbe sostenuto che quando si vuole trovare per forza qualcosa difetto al proprio partner è solamente perché non c'è un reale interesse.

Di Padua potrebbe essere la destinataria della stoccata

Ursula Bennardo non ha fatto alcune nome o riferimento. Tuttavia, non è escluso che l'ex dama abbia voluto lanciare una stoccata proprio a Roberta Di Padua. Di recente, la compagna di Sossio Aruta aveva commentato sui social le anticipazioni relative al dating show.

In particolare, dopo avere visto la lite tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Ursula aveva sostenuto che non esiste una coppia in cui non si hanno dei problemi: "È più facile dare colpe agli altri piuttosto che ammettere di non essere innamorati".

Le nozze con Aruta

Sossio Aruta e Ursula Bennardo presto diventeranno marito e moglie. La diretta interessata nell'intervista rilasciata al magazine del programma, ha fornito alcuni dettaglio sull'evento. L'ex dama ha spiegato che il rito avverrà in una location all'aperto e sarà civile. La coppia pronuncerà il fatidico "sì" in un resort della Calabria, esattamente a Caposperone.

Inoltre, la diretta interessa ha annunciato che vorrebbe arrivare accompagnata dal figlio Michele. Tuttavia, Bennardo non ha comunque escluso che possa essere accompagnata da tutti e tre i figli avuti dal precedente matrimonio.

Infine, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha confidato checome sfondo musicale vorrebbe la canzone di Ramazzotti "Ti sposerò perché".